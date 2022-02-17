З артилерії "гатили" майже всюди: яка зараз ситуація в зоні ООС

З артилерії "гатили" майже всюди: яка зараз ситуація в зоні ООС

За останніми даними, кількість населених пунктів, які "накрили" снарядами терористи, сягнула 50-ти.

Російські окупанти сьогодні розпочали хвилю масованих артилерійських обстрілів із Водяного. У саме фронтове село, де дотепер живе шестеро цивільних, ворожі міни зі снарядами не долетіли. Натомість упали просто на позиціях наших захисників.

Про це йдеться 17 лютого у сюжеті ТСН.19:30.

Бабці Зої з Водяного, що біля узбережжя Азовського моря, російські окупанти зіпсували нічний кіносеанс. Жінка каже, що вже збиралась засинати, коли почула звуки війни.

У полі перед селом, де шістьох цивільних жителів Водяного а разом з ними й решту країни захищають українські воїни, передовсім почули ворожі кулеметні черги. За словами бійців, обстріл розпочався дуже рано.

"Сьогодні зранку вони так раптово почали обстрілювати нас, що ми аж здивувалися", — розповідає боєць з позивним "Відьмак".

У наступ наші військові не ходили. Але саме такі байки від самого ранку розповсюджували пропагандисти окупантів. Завойовувати Ростовщину, кажуть хлопці, не планують. Та зважаючи, на напругу останніх днів, перші думки, коли засвистіли кулі, були не надто райдужні.

Стрілецькі обстріли на Приазов'ї — явище, мало не щоденне. І стоси гільз тому пряме свідчення. Сьогодні укриття бійців не встояло, бо падали тут зранку, упродовж майже години, російські важкі снаряди. Ворожі розрахунки стріляли, вочевидь, з глибокого тилу. Та ранкова атака, певні українські військові, не була випадковою, адже напередодні над їхніми позиціями кружляв ворожий безпілотник. У розташуванні наших захисників, минулося без втрат.

Яка ситуація на межі розмежування в Луганській та Донецькій області

Обстріли лунають вздовж всієї лінії розмежування, з артилерії "гатили" майже всюди. Станом на 19:00 17 лютого, терористи на Донбасі 47 разів порушили режим припинення вогню, 38 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Від дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранено двох цивільних осіб.

Окупанти обстріляли такі населені пункти: Новотошківське, Водяне, Трудівське, Старогнатівка, Південне, Майорськ, Лобачеве, Новоселівка Друга, Луганське, Мар'їнка, Світлодарськ, Троїцьке, Попасна, Зайцеве, Новозванівка, Станиця Луганська, Піски, Гольмівський, Майорськ, Хрящівка, Сизе, Авдіївка, Шуми, Травневе, Невельське, Донецьке, Опитне, Гранітне та Старий Айдар.

За останніми даними, кількість населених пунктів, які "накрили" снарядами терористи, сягнула 50-ти. Під обстріли потрапили такі населені пункти, які місяцами, а то й роками не потрапляли до переліку фронтових зведень. Наприклад, Врубівка розташована глибоко у тилу — на відстані 11 км. З району окупованого Первоймайська окупанти вели вогонь у напрямку Гірського — 11 км від лінії зіткнення.

Станом на тепер ситуація на Приазов'ї — Широкине, Водяне, Талаківка, Павлопіль — трохи вщухла. Але стрілецькі черги, поодинокі розриви гранат лунають досі.

За інформацією розвідки, на ділянці від Водяного до Павлополя на окупованій частині розташовані 4-5 населених пунктів — теж на відстані 10-12 км в окупований тил. На цих ділянках розвідка зафіксувала чимале скупчення ворожої техніки, яка інколи стоїть просто на городах місцевих жителів.

Автори: Наталя Нагорна, Олександр Моторний.

Нагадаємо,в четверг, 17 лютого, близько 9:30 російські окупанти вдалися до артилерійського обстрілу селища Станиця Луганська на Луганщині. Один зі снарядів поцілив у дитсадок у Новій Кондрашівці, дві виховательки отримали контузію.

Також російські окупанти обстріляли територію школи поблизу Попасної.

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