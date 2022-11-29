З білими голубами і без вогнів: якою буде головна ялинка в Києві (фото)

Від патріотичної супер-ялинки організатори відмовились, але на киян чекає сюрприз Головна новорічна ялинка країни буде встановлена в Києві.

Про це організатори розповіли ТСН.ua.

Як запевнили нас організатори новорічного свята на Софійській площі, вона точно не буде такою розкішною, патріотичною та яскравою, як було показано на ілюстраціях, які на початку листопада опублікували ЗМІ. Але варто нагадати, що це був один з чотирьох варіантів того, якою може бути головна ялинка країни.

Ялинка перемоги

Перший, опублікований варіант, всім дуже сподобався. Дехто з читачів назвав її "ялинкою Перемоги", вона занадто красива і могла стати ціллю для ворога. Ялинку всі могли оцінити і до неї не було жодних зауважень по дизайну. Така новорічна красуня, якби її встановили, точно довела б росіян до сказу. Організатори обіцяють обов’язково відтворити таку патріотичну ялинку в Києві, але вже після нашої перемоги над ворогом.

Що планувалось?

За словами організаторів, з чотирьох варіантів новорічної ялинки в фінал вийшли №3 та №4. Від першого варіанту відмовились – він надто яскравий і не на часі, а ще один не підійшов по нормам безпеки.

"Один з запропонованих нами варіантів – це ялинка викладена з ящиків з-під боєприпасів. Другий варіант - ялинка з голубами – символами миру. Тобто ялинка буде прикрашена лише білими голубами, без іграшок та гірлянд. Третій варіант – це ялинка з велосипедами. На ній мало бути дві гірлянди, які символізують прапор України та тризуб на маківці. Але щоб гірлянди світилися - гості новорічного свята мали сісти на велосипеди і крутити педалі, щоб гірлянда світилась. На ялинці мали з’являтися патріотичні написи "Слава Україні!", "Слава ЗСУ!", "Дякуємо ЗСУ!". Таку ялинку ми пропонували встановити під аркою Свободи українського народу (колишня Арка дружби народів), але від цього варіанту відмовились, по нормам безпеки", - розповідає нам президент Folk Ukraine Ігор Добруцький, організатор новорічного свята на Софійській площі.

Він додає, що висота обох варіантів ялинок – 11-12 метрів. Скромна та з голубами миру. Ялинку обіцяють поставити за декілька днів. Її відкрить за старою київською традицією – 19 грудня в день Святого Миколая.

"Місто затвердило змішаний варіант головної ялинки – вона буде дуже скромною, приблизно 11 метрів висотою. Ялинку встановимо на Софійській площі. Вона буде без ілюмінації. Новорічне дерево прикрасимо іграшками-кульками з національною символікою в кількості 1000 штук, та білими голубами – символами миру, їх буде теж 1000 штук. Ми плануємо частину голубів розіграти на аукціоні, а виручені кошти підуть на допомогу армії. Основу ялинки прикрасимо прапорами країн-партнерів, які підтримують Україну в цій війні. Також на ялинці буде Q-код для усіх бажаючих донатити на ЗСУ. Від ідеї з велосипедами нам довелось відмовитись – бо люди будуть скупчуватись під ялинкою і безперервно крутити педалі, аби вона світила вогнями та патріотичними гаслами. Це добре, але для мирного часу", - каже Ігор Добруцький.

З бюджету - нуль копійок

Він додає, що встановлення головної ялинки в Києві не планувалося за кошти міського бюджету. Вже декілька років її встановлюють за кошти приватних компаній спонсорів, які залучаються до проведення новорічних та різдвяних свят. Так мало бути і цього року.

"Головна ялинка країни встановлюється виключно за кошти спонсорів і партнерів. З міського чи державного бюджетів на неї не витрачається жодної копійки. Тим більше, що штучна ялинка вже декілька років у Києві одна й та ж сама. Змінюється тільки її зовнішній вигляд, дизайн, колористика. Кошти спонсорів витрачаються лише на її встановлення, прикрашання та демонтаж. І це аж ніяк не мільйони гривень", - розповідає нам Ігор Добруцький.

Звідки на ялику світло?

Також він відповів на найпопулярніше питання: звідки на ялинку береться електроенергія? Добруцький каже, що вони не планували підключатись до міської мереж.

"Ялинка буде освічуватись за рахунок генераторів. А ще ми планували зробити людям сюрприз - поставити на площі декілька велосипедів. І гірлянди мали світитись від того, що люди будуть крутити педалі. Це мала бути по-справжньому народна ялинка. Врешті вона такою і буде, але набагато скромнішою. Ми її встановимо на площі, а після новорічних свят подаруємо місту. Ялинка точно не має бути причино для сварок та розбрату. Адже цього року, я повторюсь, мова не йшла про різдвяні ярмарки, чи концерти, які були до війни. А виключно про ялинку, як символ новорічних та різдвяних свят, посмішки наших дітей, як наш символ незламності та віру в нашу Перемогу", - додає Ігор Добруцький.

Вже монтують малу копію головної ялинки

До речі в Музеї історії Києва вже розпочали монтаж міні-копії головної ялинки країни. Мала копія головної ялинки країни вперше буде виставлена цього року біля Музею історії Києва. Вона там з'явиться за тиждень-два до встановлення головної ялинки.

Ялинка-копія буде встановлена на розі вулиць Богдана Хмельницького та Пушкінської (тепер Євгена Чикаленка). Це буде яскрава фотозона з ялинкою-копією. Її ширина 6 метрів, а висота майже 4 метри. Всі кияни зможуть побачити, якою буде головна ялинка країни на центральній площі міста до її встановлення.

Цього року копію головної ялинки встановлять вперше. Організатори сподіваються, що нова традиція стане в місті постійною.

"Ми плануємо, що кожного року після засідання Художньої ради, копія ялинки буде виставлятись для загального огляду. Так всі містяни будуть знати, якою зроблять головну ялинку країни. Окрім цього, вони зможуть ще до початку новорічних свят сфотографуватись на її фоні", - додає Добруцький.

Після завершення Новорічних та Різдвяних свят копія головної ялинки разом з іграшками буде передаватись в дар Музею історії Києва та зберігатись в його фондах. З часом музей обіцяє влаштовувати виставку новорічних ялинок Києва, наприклад, ретроспективу за останніх 10 років.

Ялинка у Києві під час війни

У Києві раніше заявляли, що планують встановити новорічну ялинку. Жителів столиці обурила така ініціатива, оскільки війна триває, а українці змушені сидіти без електрики. Українці навіть зареєстрували петицію з вимогою відмовитись від ялинки.

Мер столиці Віталій Кличко розповів, що у Києві таки встановлять головну новорічну ялинку, але концертної програми та фудмаркетів не буде.

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