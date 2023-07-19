"Вони були тут": родина з Херсонщини показала понівечену оселю, де окупанти влаштували пункт спостереження (відео)

Будівельники Дніпропетровщини планують відновити 220 осель на деокупованій Херсонщині. У більшості сіл зводити хати доведеться з нуля, але потрібно встигнути, щоб до холодів люди повернулись у рідні домівки.

Дніпропетровщина береться відновити три села на Херсонщині в межах проєкту "Пліч-о-пліч". Це ініціатива, в якій 15 областей країни допомагають відновити деокуповані й постраждалі від російської агресії населені пункти Херсонщини.

Про це у сюжеті розповіла кореспондентка ТСН Анастасія Невірна.

"Пліч-о-пліч" - всеукраїнський пілотний проєкт. Щоб відновити 26 понівечених ворогом сіл Херсонщини, згуртуються 15 регіонів країни. Дніпропетровщина коштом обласного бюджету узялася відбудовувати три села - Старосілля, Ольгине та Бобровий кут.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак / Фото: ТСН

"Спільно ми визначили пріоритети у відновленні, будівельники зробили заміри та прорахували вартість відбудови — відремонтувати побиті фасади, змінити дахи та вікна, подекуди встановимо нові огорожі", - розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Старосілля

Зруйнований будинок у Старосіллі на Херсонщині / Фото: ТСН

Російські окупанти залишили за собою в будинках в Старосіллі написи "Алтай-сила", бруд, розтрощений дах та вікна і купу недопалків.

Мешканка будинку Анастасія нині чекає на другу дитину. Аби вона не бачила понівечену оселю зсередини, чоловік довго її сюди не пускав — беріг. Коли жінка побачила стан власного будинку — жахнулась. Виявилось, в домі окупанти влаштували пункт спостереження.

Мешканка Старосілля Анастасія показує зруйнований росіянами будинок / Фото: ТСН

"Вони були тут. Диван це не наш, вони звідкись принесли його. Там вони жили, а пункт [спостереження] в них на горищі був. Там було чудово видно ту сторону, вона була неокупована", - припускає Анастасія.

Зруйнований будинок у Старосіллі на Херсонщині / Фото: ТСН

Таких будинків у Старосіллі відновлювати доведеться майже сотню. Крім того, відбудувати потрібно місцевий будинок культури та крамницю.

Ольгине

Зруйнований будинок у Ольгиному на Херсонщині / Фото: ТСН

Ольгине - ще один населений пункт Херсонщини, який потрощили росіяни. Місцевий житель Микола протримався тут усю окупацію. Беріг будинок, господарство та доглядав сусідську худобу. Сам ледь не загинув.

Місцевий житель Ольгиного на Херсонщині —Микола / Фото: ТСН

"Собака біля мене, купа корів приходить, бо воду тягаю для 30 корів. Такий був момент: воду тягну, собаки гавкають, те кричить так, те кричить так, і тут "приліт" 60 метрів від мене", - пригадує Микола.

Ворожі "прильоти" знищили техніку місцевого мешканця в Ольгиному / Фото: ТСН

Його хата потрощена, а господарство побите. Від колись справного трактора відірвало колесо. Тепер стоїть без діла.

Бобровий кут

Зруйнований будинок у селі Бобровий кут на Херсонщині / Фото: ТСН

Село Бобровий кут на Херсонщині в окупації було 9 місяців. Більшість мешканців виїхали, а в їхніх будинках хазяйнували росіяни. Від заздрощів нищили та крали усе, що бачили.

Місцева мешканка Ольга розповідає, що окупанти, ймовірно, "побачили, що ми дуже добре живемо і сказали, що так жити не можна". Вони їх спочатку обікрали, а потім ще й все спалили. Дівчина ходить згарищем, що колись був її домом. Від великої оселі лишились голі стіни.

Місцева мешканка села Бобровий кут на Херсонщині — Ольга / Фото: ТСН

Будинок, який не постраждав би під час окупації, тут не знайдеш, каже староста. Власним коштом жителям усього не відбудувати.

Староста села Бобровий кут на Херсонщині —Любов Кравець / Фото: ТСН

"Дуже велика у нас надія на нашу і на вашу Дніпропетровщину. Обіцяють нам все це відновити, для того щоб люди повернулися, бо їм немає куди. Ми надіємось на те, що наше село відродиться", - каже староста села Бобровий кут Любов Кравець.

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