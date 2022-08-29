З будинків зривало дахи та вибивало вікна: наслідки ракетних обстрілів міста Сарни на Рівненщині

Вибуховою хвилею вибивало вікна лікарні та будинків, зривало покриття хат та навіть збивало з ніг людей. Чотири російські ракети прилетіли в Сарненську громаду і, найімовірніше, запускали їх із сусідньої Білорусі.

Про це 29 серпня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Ракети, потужні вибухи, слідом клуби диму у небі над Сарненщиною побачили місцеві. Пані Марія саме бігла до свого підвалу ховатися.

"Я зайшла і мене потім хвилею, не знаю, з ніг збило, я впала, покотилася", - згадує жінка.

Жінка травмувала плече та коліно. Дякує Богу, що жива. Скільки разів вибухало навіть не рахувала. Вибуховою хвилею пошкодило зо 30 будинків, а ще п'ятитиповерхівку.

Близько 80-ти вибитих шибок нарахували у райлікарні. Пацієнти не постраждали. Ще до Дня Незалежності, про всяк випадок, легких хворих розпорядилися лікувати амбулаторно.

"Позалишались лише тяжкохворі, або які потребували власне стаціонарного лікування. Майже всі були в укриттях", - каже директор Сарненської районної лікарні Олександр Нестеров.

"Гул настільки сильним, що ми не розуміли де це, здавалося, що біля тебе, а де насправді було ніхто чітко не міг сказати", - каже акушерка-гінекологиня Сарненської райлікарні Оксана Протасова.

Пацієнтки з малятами встигли зійти в укриття.

Згодом з'ясували, так накрили громаду одразу кілька ракет. Минулося без жертв.

"Було влучання чотирьох ракет, частина з них влучила у військовий об'єкт, решта в іншу частину громади", - каже голова Сарненської райадміністрації Олександр Кохан.

Через ракетні удари у лісі спалахнула пожежа, її швидко ліквідували. А прилетіли, кажуть, ракети найімовірніше із прилеглої до Сарненщини Білорусі.

"Ми всі чітко розуміємо, що ракетний удар був завданий з території республіки Білорусь. І це є факт. З Республікою Білорусь потрібно розірвати будь-які дипломатичні стосунки", - каже Сарненський міський голова Руслан Серпенінов.

Наразі слідчі продовжують збирати докази воєнного злочину. Відкрили провадження. Фахівці ж закликають цивільних не ходити до місць уражень і тим паче нічого не забирати з місця.

Водночас на Сарненщині підраховують збитки від ракетних ударів. Відремонтувати будівлі обіцяють якнайшвидше.

Нагадаємо, російські окупанти у неділю, 28 серпня, випустили по Рівненській області чотири ракети. Загарбники цілились по об'єкту військової інфраструктури міста Сарни. Через удари пошкоджено приміщення лікарні та 30 житлових будинків.

Читайте також: