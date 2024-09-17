З бюджету щороку "зникає" 10 млрд доларів: хто курує українську податкову і які там схеми

Експерт каже, що в Україні з бюджету щороку "зникає" 10 млрд доларів.

Податківці все більше говорять про неминуче і значне підвищення податків в Україні. А тим часом у самій податковій справжній перерозподіл посад і сфер впливу. Гучні скандали, карні справи, арешти, звільнення - це все відбувається по всій Україні. І з тими людьми, хто, здавалося би, на своїх посадах вічний.

Про це йдеться у матеріалу проєкту "Хапуга.ua".

Що відомо про Дмитра Нефьодова, який погорів на хабарі

Дмитро Нефьодов - виконуючий обов'язки заступника начальника київського, столичного управління ДПС. Точніше, уже колишній виконуючи обов'язки. У липні цього року його затримали із хабарем, на гарячому. Хабар, до речі, досить невеликий - 3 000$.

Це був лише один із траншів хабаря. І це тільки за те, щоб видати одну ліцензію одній компанії, яка займається оптовою торгівлею нафтопродуктами.

"Якщо взяти там податкову міліцію, там було 22 генерали. 22 генерали податкової міліції всі мультимільйонери. Будь-яка людина, яка попрацювала на керівній посаді в податковій службі, це все мультимільйонер", - каже Павло Себастьянович, експерт із податкової політики.

ДПС / Фото: скриншот з відео

У рішенні суду про арешт Нефьодова кілька разів згадується месенджер на телефоні податківця. І з рішення випливає, що в тому числі завдяки телефону його і впіймали. Тож, можливо, правоохоронці отримали доступ до листування топ-чиновника.

А ще ЗМІ із посиланням на свої джерела запевняли, що у Дмитра Нефьодова ще й вилучили багато неофіційних, чорних записів. Також - що із правосуддям Нефьодов співпрацює, і активно. І, можливо, розповів про своїх колег чимало цікавого.

Кадрові зміни у податковій

Так це чи ні - точно невідомо. Але відомо, що після того у податковій почалося дещо дивне, і скандальне. Керівник напрямку оподаткування юридичних осіб ДПС України Тетяна Гречана завідувала в тому числі й сферу акцизів. На якій Дмитро Нефьодов і погорів. Вона курувала його роботу, а за даними експертів ще й привела його на високу посаду.

По суті начальниця Нефьодова Тетяна Гречана - невдовзі раптом звільняється. Звільняється із однієї з наймогутніших посад у всій податковій. За власним бажанням, принаймні офіційно.

За тиждень до неї іде із посади навіть заступник голови ДФС Михайло Тітарчук. Він все життя будував кар’єру топ-чиновника. І досить успішно. І раптом без пояснень просто іде.

Михайло Тітарчук / Фото: скриншот з відео

Іншим серйозним податківцям довелося піти уже не зовсім добровільно. І не тільки із посади, а й під статтю. І повсюди “проблеми” у тих, кого називають “людьми Гречаної”. Тобто, ця вертикаль починає руйнуватися.

Хто стоїть за Дмитром Нефьодовим?

Але головне питання - хто за цим стоїть? Хто вирішив зруйнувати цю систему? І чому саме зараз?

У Дмитра Нефьодова біографія неординарна. Ще кілька років тому працював звичайним лаборантом у школі на Луганщині.

І за неймовірно короткий термін Нефьодов пройшов шлях до заступника голови Головного управління Державної податкової служби в Києві.

Ключовий момент у кар'єрі Нефьодова - це призначення на посаду в Департаменті, яким керувала власне Тетяна Гречана. І Нефьодов не єдиний “молодий кадр” у ДПС. Там ще чимало дуже високопоставлених чиновників зробили кар'єру швидко і без належного досвіду, та навіть кваліфікації.

Тетяна Гречана і Дмитро Нефьодов / Фото: скриншот з відео

Що відомо про Євгенія Сокура і хто за ним стоїть

Головний у цій молодій команді Євгеній Сокур - в.о. заступника голови Державної податкової служби України. Хоча “обовязки виконує” уже понад 2,5 роки, і за цей час зажив слави “непотоплюваного” у податковій.

Євгеній Сокур / Фото: скриншот з відео

Його кар'єра - це щось неймовірне. 2019 рік - звичайний помічник народного депутата, юрист, і буквально вчорашній студент. А вже у 2022 - він друга людина в Державній податковій службі. Ані профільної освіти, ані досвіду роботи в податковій сфері. То в чому ж секрет?

А секрет у цій людині: Данило Гетьманцев, голові парламентського комітету з питань фінансів та податкової політики.

Данило Гетьманцев / Фото: скриншот з відео

"Сокор і Гречана були його помічниками, він своїх помічників поставив на ці посади. Або своїх співробітників, він же юрист, в нього там юридична компанія і його співробітники зараз працюють в оцих податкових органах", - каже Павло Себастьянович, експерт із податкової політики.

Відтак Гетьманцев розставляє буквально своїх помічників на ласі посади. Наприклад, Сокура і Гречану. А ось Нефьодов і Риженкова - це його протеже.

"Він призначає цих людей, подають цих людей його помічники. Тетяна Гречана, яку вже до речі звільнено, Євген Сокур. Вони це подають міністру фінансів, міністр фінансів все погоджує і призначаються люди, які навіть просто по своєму штату не мають права займати ці посади", - каже Павло Себастьянович, експерт із податкової політики.

"У нас є проблема в податковій службі, що там зникає приблизно приблизно від 400 мільярдів гривень кожного року. Тобто кожного року з бюджету зникає десь 10 млрд доларів. Отака шалена цифра. Під час війни це не припинилося і продовжує зникати", - каже Павло Себастьянович, експерт із податкової політики.

Що відомо про схему із блокуванням накладних

Одна з найбільш скандальних схем - це блокування податкових накладних. За задумом, вона мала б боротися із поверненням фіктивного ПДВ. Натомість перетворилася на потужний інструмент тиску на бізнес.

"Схема в Україні, коли в кожній податковій службі, в кожній обласній податковій створена комісія по блокуванні-розблокування податкових накладних. За допомогою цієї комісії можна зупинити, заблокувати будь-яке підприємство, конфіскувати з рахунків оцей податок на додану вартість", - пояснює Павло Себастьянович, експерт із податкової політики

Уявіть собі: ви - чесний підприємець. Ви сплачуєте всі податки. І раптом ваші накладні просто блокують. Ваш бізнес просто зупиняється. І єдиний спосіб розблокувати його - дати хабар.

Ось так, приміром, і запропонували зробити харківські податківці на початку 2024.

"На початку 2024 року один із відділів головного управління Державної податкової служби у Харківській області планує провести перевірку низки компаній щодо правильності нарахування податків та зборів. Щоб перевірка пройшла гладко і без негативних наслідків, керівництво висловлює прохання надати 150 000 доларів США", - йдеться у розслідуванні.

Тоді ними керував Василь Гладченко. Як кажуть експерти, він теж входить у так звану “регіональну” мережу ставлеників Гетманцева-Сокура. І хабарники потрапили на гачок правоохоронців.

На початку року арештували одну із працівниць харківської податкової. І та почала свідчити проти керівництва, проти Василя Гладченка. А ось він у свою чергу, як подейкують, теж почав здавати своїх кураторів у столиці. І нині чекає рішення суду. Можливо, його свідчення теж повпливали на те, що куратори почали із посад просто тікати.

Що відомо про Катерину Риженкову

А 4 вересня 2024 року вибухає новий скандал. Цього разу - навколо Катерини Риженкової. Вона очолює в ДПС Департамент трансфертного ціноутворення. І, подейкують, теж входить до “команди Гетманцева”

"Трансфертне ціноутворення - це ціна яка заявляється суб'єктом внішньоекономічної діяльності, тобто коли хтось щось експортує він заявляє якусь ціну, коли хтось щось імпортує він теж на митниці за намит заявляють ціну і від цієї ціни вже ійдуть всі нарахування ПДВ пошліни і потім відшкодування ПДВ якщо це експорт. Ну якщо базуватися на тих фактах, які публікує Влад Сидоренко, вона їздила до Росії до повномасштабної війни. Там є якесь майно, яке вона переоформлювала, там ну дуже цікава ситуація", - каже Павло Себастьянович, експерт із податкової політики.

За даними журналіста Влада Сидоренка, Риженкова отримала російський паспорт незадовго після анексії Криму, ще у 2014 році. Він із власних джерел опублікував дані реєстрів. Ствержує – Риженкова тоді не раз приїжджала на півострів.

Ще одна цікава ситуація – далі її кар'єра в українській податковій службі стрімко злітає вгору. З 2015 по 2019 рік вона обіймає посаду заступниці голови податкової служби Житомирської області. А потім переходить до центрального апарату ДПС.

А у 2019 році окупаційна влада виділила їй земельну ділянку на півострові. Село Куротне, Ленінський район, окупований Крим. І от тоді вона врешті посідає одну із стратегічно важливих посад.

"Це фактично людина яка формує надходження податку на прибуток до нашої держави або підтвердження, або спростування якихось документів. Тобто всі схеми, які утворюються по відшкодуванн ПДВ по мінімізації ПДВ при імпорті ,при мінімізації акцизних платежів і платежів пошлин - все це залежить від цього департаменту", - каже Павло Себастьянович, експерт із податкової політики

І це не просто скандал. Це питання національної безпеки.

Але ще у вересні 2023 року пані Риженкова придбала квартиру в Києві. І не яку-небудь, на понад 80 квадратних метрів.

Цікаво, а звідки у державної службовиці кошти на таку нерухомість? Давайте подивимось на її офіційні доходи. 660 тисяч гривень на рік. Непогано, але чи достатньо для купівлі квартири у Києві?

Їздить Риженкова на автомобілі BMW X3 2017 року випуску.

"Які ще є “скелети у шафах” топових податківців? Сподіваємося, правоохоронці у всьому розберуться. І будуть дивитися на реальні справи, а не на прізвища покровителів. Адже поки “підлеглі” із посад ідуть - їхній “керівник” Сокур залишається. Хоча, за чутками, він уже теж у полі зору правоохоронців. І може бути наступним", - йдеться у матеріалі проєкту "Хапуга".

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