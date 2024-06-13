З чого може початися вторгнення на Сумщину: військовий назвав головні ознаки

Спроба російського наступу в Сумській області може розпочатися із ворожих авіанальотів, однак формальних ознак його підготовки наразі не спостерігається.

Про це розповів старший сержант взводу 117-ї бригади ТРО Олександр у проєкті “Спостережний пост” воєнної кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

"Це буде авіація. Це буде придушення [українських позицій] авіацією, і ми дуже чекаємо F-16, на всіх напрямках”, - сказав він, оцінюючи можливий наступ росіян на Сумщині.

При цьому український боєць зазначив, що у ворога спостерігається брак бойових та розвідувальних засобів.

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“Ми бачили кожного дня ще місяць тому над нами десятки розвідувальних БПЛА... просто літали над нами і все дивилися. Зараз ми можемо за цілий день не побачити жодного... Ми розуміємо, що все відтягнуто на Харківський напрямок”, - пояснив він.

За словами Олександра, спробу розпочати наступ на Сумщині буде заздалегідь виявлено.

“Ми чітко побачимо за формальними ознаками, що щось готується. Зараз ми на глибину нашої розвідки не бачимо скупчень. На деяких їхніх ВОПах [взводно-опорних пунктах] може бути 2-3 людини", - зазначив він.

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Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) раніше повідомили, що 9 червня армія Російської Федерації здійснила обмежене транскордонне вторгнення до Сумської області. Втім окупанти "не встановили значної чи тривалої присутності в цьому районі".

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