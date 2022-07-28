"З чого ви взяли, що у мене є син": журналіст розповів про спілкування полонених росіян з родичами

Журналіст і блогер, який бере інтерв'ю у полонених російських військових, Володимир Золкін розповів, як окупанти спілкуються зі своїми родичами телефоном.

Про це він розповів кореспонденту "Сніданку з 1+1" Петру Кузику.

Так, за словами журналіста, були такі випадки, що батьки російських солдат, які потрапили у полон в Україні, взагалі відмовлялися визнавати, що мають сина.

"Був випадок, коли зателефонували і почули: "З чого ви взяли, що у мене є син". Сидить той самий син. Я його питаю, чи це голос його матері, а він сидить сам в шоці і каже: "Так". Але матір стоїть на своєму і наголошує, що сина у неї немає. І взагалі не треба їй телефонувати. Бувають різні випадки", - повідомив Золкін.

Він також наголосив, що дзвінки полонених до Росії відрізняються від дзвінків до родичів в ОРДЛО.

"В ОРДЛО хоча і мала вплив російська пропаганда і вони пронизані цією пропагандою, але вони залишаються людьми. І що стосується почуттів, коли вони спілкуються, я чую в принципі наших людей. Ну мама реагує на сина так, як би мама зазвичай реагувала на сина у нашому розумінні. Дружина на чоловіка також. А щодо росіян - я завжди казав, що ми лише біологічно схожі, а зараз вже приходжу до думки, що це окремий вид", - поділився журналіст.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 155-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: