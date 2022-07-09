З Coldplay у Варшаві виступив вуличний музикант із України, якого лідер гурту випадково почув напередодні

У Варшаві на національному стадіоні, на одній сцені з Coldplay, майорів синьо-жовтий прапор і українською мовою лунала пісня "Океану Ельзи" «Обійми» від Роман із Чернігова.

Виступ легендарних Coldplay та українського вуличного музиканта зчинив фурор у Польщі. Зараз про це говорять геть усі, йдеться в ТСН.

Coldplay на стадіоні у Варшаві зібрав майже сто тисяч глядачів. Під кінець виступу на одній сцені з легендарним британським рок-гуртом з’являється хлопець з Чернігова Роман і разом співають «Обійми мене» Океану Ельзи.

Роман розповідає, що під час вуличного виступу на березі Вісли його помітив Кріс Мартін. «Він пройшов, половину пісні послухав, половину пісні посидів, уважно послухав, а потім підійшов і ми поговорили», - розповідає Рома.

Тоді Роман співав пісню гурту «Бумбоксу» - «Люди». Він спершу не зрозумів для чого його покликав Кріс на стадіон. «Я думав позвали там потусуватися, постояти поруч», - пригадує музикант.

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А вже вранці вони разом вибирали, що заспівають. Перед виступом каже Роман Coldplay лише кілька разів прорепетирували пісню, а виконали наче давній дует. «На сцені вона була маленька, але дуже комфортна, та ти себе відчуваєш, як в кімнаті якійсь музичній, це кайф. В мене ще шок не відійшов. Це було як у кіно, е було дуже магічно. Я не можу повірити досі, що це відбулося. Звичайно це надихнуло не зупинятися на цьому, я не хочу, щоб це був найяскравіший момент мого життя, я зрозумів, що я хочу більше таких моментів, що такі сцени підкорюють і їх можна досягти», - певен Роман.

Сьогодні його впізнають на вулиці, роблять селфі і тиснуть руку. «Ми з Ліверпуля приїхали спеціально на концерт. Ти був чудовий, я захоплююся тобою. Я кричала і плакала від щастя. Бажаю тобі успіху», - каже туристка.

Роман трохи ніяковіє, але каже увага для нього приємність. «Нові знайомства, нові контакти, нарешті хтось мене помітив, це прикольно, це новий експіріенс. Я просто буду робити те, що роблю, а там, не знаю, як піде. Я не шукаю великої слави, я хочу її досягти якось своїми силами», - переконує музикант.

У Варшаві Роман уже 4 роки, каже, приїхав у пошуках себе і здається знайшов. «Записую треки свої або допомагаю іншим музикантам з написанням треків, співаю каверм на вулиці. Задовільною людей, дарую їм посмішки, граю для інших людей в закладах, стараюся максимально поширити себе як артиста, в цьому місці, у цій країні і може колись на цілий світ», - мріє Рома.

Підтримує музиканта його дружина, зізнається перед виступом на стадіоні Роман хвилювався і навіть не міг спати. «Ми не могли повірити, що взагалі то відбувається, як уві сні. Я дуже за нього рада, дуже рада, що він займається тією справою якою він хотів займатися все своє житті, я дуже за нього тішуся і дуже за нього щаслива», - каже Олександра.

Крім музики Роман допомагає дружині з виготовленням патріотичним одягом. 20 відсотків від продажу якого подружжя віддає на ЗСУ.

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