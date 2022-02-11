З дівчиною працює психолог, а хлопець просить гроші на адвоката: продовження історії закоханих втікачів з Львівщини

З дівчиною працює психолог, а хлопець просить гроші на адвоката: продовження історії закоханих втікачів з Львівщини

Роман каже, Лідію не викрадав, дівчина сама згодилася, бо жити без нього не може.

В Одесі, переглянувши сотні вуличних камер, поліції вдалося відшукати 16-річну школярку зі Львівщини. Вона втекла з дому з 21-річним хлопцем. Вони змінили зачіски та колір волосся і, маскуючись, переїжджали з міста у місто.

Як повідомляється 11 лютого в сюжеті ТСН.19:30, Їхнє кохання розпочалося пів року тому. Обоє з невеличкого міста Радехів, там і познайомилися. Батьки спочатку не були проти.

За словами батька Лідії Андрія Костіва, вперше донька зникла на Різдво після свого дня народження. Батькам залишила записку, в якій розповіла, що їде, бо хоче жити з Романом, а вдома їй некомфортно.

Тоді закохані утекли до Львова, винайняли квартиру. Але через два дні батьки їх знайшли і забрали Лідію додому.

А за два тижні Лідія знову зникла. Батьки звернулися до поліції. Закоханих розшукали аж в Одесі.

"Переїжджали з області в область, опинившись в Одесі і дізнавшись, що їх розшукують працівники поліції, перефарбували кольори волосся, щоб їх важче було упізнати", - розповіла начальниця відділу ювенальної превенції Ольга Ковальчук.

Роман каже, Лідію не викрадав, дівчина сама згодилася, бо жити без нього не може. А ще хотів уберегти її від насильства в сім’ї.

Дівчина мені кожного разу жалілася, що її б’ють, кропивою б’ють по обличчю... дочку...Я працював моделлю, дохід гарний. Я фрілансер, графічний дизайнер. Одеса - це не будо остаточне місце призначення, ми хотіли переїхати до Києва", - розповідає хлопець Лідії Роман Литвин.

Батьків Лідії заяви хлопця про знущання обурюють.

"Під час спілкуванні із дівчиною жодних повідомлень, що відносно неї було вчинено домашнє насильство не надходило. Так само ні від її подружок, ні від її сусідів, ні від кого", - наголошують в поліції.

Мама дівчини вчителює у місцевій школі. Батько - електрик. Сусіди кажуть - сім’я хороша.

Підліткова любов: в Одесі знайшли школярку-втікачку зі Львівської області

"Дівчина в 16 може подорожувати сама, але батьки мають знати, де вона. Інакше - йти в поліцію. Тому що батьки несуть відповідальність за своїх неповнолітніх дітей", - пояснює юрист Дмитро Швець.

А психологи певні - батькам і доньці треба більше спілкування і взаємних поступок.

"Це досить агресивно по відношенню до батьків. Втікати – це покарати. Уявіть, скільки хвилювань. Підліток може закохуватись і в ту людину, яка може не подобатися батькам, але дуже важливо батькам бути коректними", - наголошує психологиня Наталія Простун.

Нині з Лідією працює психолог, а Роман у соцмережі просить грошей у підписників на адвоката, щоб повернути кохану.

Нагадаємо:

У Миколаєві знайшли хлопця, який пішов з дому і не повертався майже дві доби. Він пояснив, що з дому пішов через конфлікт із батьками. Увесь час гуляв містом. Поліцейські провели з ним та його батьками превентивну роботу.

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