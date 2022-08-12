З електрикою можуть бути великі проблеми: експерт розповів, як Україна діятиме у разі ударів РФ по ТЕС

Якщо росіяни обстріляють вугільні ТЕС, їх потрібно буде переводити на газ.

Голова правління Асоціації "Нафта і Газ України", генеральний директор нафтогазового консультаційного центру "Ньюфолк", експерт з питань енергетики Андрій Закревський пояснив, як працюватимуть електростанції, якщо їх обстріляють російські окупанти.

Про це він розповів в ефірі спільного проєкту "Сніданку з 1+1" і ТСН "Розмови про важливе".

"Найбільша проблема, що удари можуть наноситися по тепловим електростанціям, які на вугіллі, по нашим просто електростанціям чи підстанціям. Тоді за рахунок газу буде вирішуватися питання обігріву. Ми повинні будемо підставити для вугільних ТЕС плече у вигляді газу для того, щоб генерувати електроенергію", - заначив Закревський.

Водночас він наголосив, що наразі гарантій того, що вся Україна взимку буде з газом чи світлом, нікому ніхто дати не може.

"На жаль, ми про це почали думати лише на початку липня і наразі є позитивні і негативні речі. Позитивні полягають у тому, що ми про це думаємо, створено штаби, людей на сході попросили евакуюватися. Негативний момент полягає у тому, що фактично битву глобального рівня ми програли. Наразі ми не можемо нікому гарантувати в Україні, що газ чи електроенергія у нас будуть доступні у разі ураження Росією нашої інфраструктури", - пояснив експерт та додав, що з газом простіше, оскільки труби можна швидше полагодити, а от електростанцію ремонтувати набагато довше і зі світлом можуть бути великі проблеми.

Нагадаємо, раніше Андрій Закревський пояснив, чи вистачить Україні газу на зиму та що буде з опалювальним сезоном у разі обстрілів Росією нашої газової інфраструктури.

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