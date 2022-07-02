З фронту - на весілля: у Дніпрі одружилися переселенка з Сєвєродонецька та військовий

З фронту - на весілля: у Дніпрі одружилися переселенка з Сєвєродонецька та військовий

Вихователька дитсадка та прикордонник раніше жили у Сєвєродонецьку.

У Дніпрі одружилася переселенка з Сєвєродонецька та боєць, що нині захищає Україну на передовій. Лише на кілька днів він зміг приїхати до нареченої. Їхню оселю на Луганщині знищили окупанти, тож тепер дружина при надії чекає свого чоловіка у будинку, що став прихистком для понад трьох десятків переселенців та ще й для десятка домашніх тварин.

Про це йдеться у сюжеті ТСН за 1 липня 2022 року.

Вже офіційно чоловік та дружина, Дмитро та Яна повертаються до прихистку. Вони планували весілля саме влітку, та що воно буде у Дніпрі у шелтері та з випадковими сусідами за гостей, і не уявляли.

Дмитра з передової відпустили лише на кілька днів. Вони разом вже чотири роки. Вихователька дитсадка та прикордонник разом із донечкою Яни жили у Сєвєродонецьку. Встигли виїхати до того, як рідний дім перетворився на руїну.

"У нашій квартирі все вигоріло. Все, що намагалися створити, все зруйнували", – говорить Яна.

Новим прихистком для Яни та її доньки Кіри, а ще понад трьох десятків людей став приватний будинок у Дніпрі. Власниця вже навіть не рахує, скільком вимушеним переселенцям від лютого дала прихисток. Від винагороди пані Галина принципово відмовилася.

Три кішки та дев’ятеро собак досі лишаються в шелтері. Тут прихистили й покинутих тварин.

Люди з різних міст і областей тепер разом виховують дітей, лікують тварин та підтримують один одного. Після весілля Яна поділилася з ними ще однією радісною новиною – вона при надії.

"Життя тепер з нуля треба починати. У мене там було все – своя квартира, своя робота, яку я люблю. Це страшно – залишитися в один момент без нічого. Я зараз при надії. Ми вирішили з чоловіком, що не варто відкладати. Це життя. Який би зараз час важкий не був, життя не можна відкладати на потім", – зазначає Яна.

Її вже тепер офіційний чоловік одразу після весілля повернувся на передову. Яна разом із Кірою чекають на Дмитра тут – якнайшвидше і з перемогою.

Нагадаємо, що одружитися під час війни можна за один день і через Zoom.

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