З гарбузами та на гарбузах: під Тернополем з'явилася незвичайна інста-локація

З гарбузами та на гарбузах: під Тернополем з'явилася незвичайна інста-локація

Просто неба облаштована фотостудія з гарбузами і сіном.

Фотографуються з гарбузами, на гарбузах і навіть під ними: незвична інста-локація з'явилася є у селі Острів неподалік Тернополя.

Про цікаву фотозону - у сюжеті ТСН.Ранок 30 вересня.

15 тонн гарбузів стали декораціями в імпровізованій фотостудії просто неба. Вхід сюди безкоштовний і зайти треба гарбузовою аркою. Гори з гарбузів та тюки з соломи, що завалені кабаками. Тут багато фотолокацій наче у справжній фотостудії: дзеркало, гойдалка, лаунж зона - усе посеред гарбузів. Кольори - від жовтогарячого до яскравого помаранчевого.

Гарбузи звозили з усієї області та найбільше їх із села з промовистою назвою Гарбузів. Безкоштоковну фотолокацію організувала для людей родина місцевих підприємців, аби осінь заграла для усіх яскравішими барвами. Бавляться гарбузиками і маленькі діти, батьки яких привозять з міста, щоб показати іграшки від природи.

Завтра ж сюди привезуть найбільшого гарбуза Тернопільської області. Його оберуть через оголошений в соцмережі конкурс. Власник найважчого кабака отримає три тисячі гривень винагороди.

Новини України: у селі Острів неподалік Тернополя облаштували гарбузову інста-локацію

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