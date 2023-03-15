З городу родини з Київщини так і не забрали танк, тож вони вже приміряють, що сіятимуть навколо нього цьогоріч

Танк із городу поки не забирають, бо через теплу зиму земля добре не промерзла і на городі все загрузне.

Танк, який окупанти покинули в українському селі на Київщині, вже як рік стоїть на людському городі. Родина Семиногів, яка повернулася до рідної Димерки після звільнення, знайшла розбитий дім і російський танк у себе на обійсті, йдеться в ТСН.

Село Велика Димерка було окуповане торік навесні. Родина з трьома дітьми встигла виїхали до того, як російські танки заїхали до них у двір. Сусіди, які були в селі всю окупацію, розказали, що окупанти танки вкопали в городі за хатою і понакривали зверху килимами, але таке маскування їм не допомогло.

Коли родина повернулася додому після деокупації Київщини - будинок розбомблений, а посеред городу розкурочений російський танк. Побитої ворожої техніки у їхній громаді було чимало, то до них ніяк не доходила черга, щоби прибрати з городу російський брухт. Вже була весна, і родина вирішила, що земля не може простоювати, тож визбирала по городу уламки від снарядів, господар тракторцем розвернув танкове дуло, щоб не заважало орати, і засадили город. Коли військові приїхали забирати танк, йти покопаним уже не наважилися.

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Між танком і відірваною баштою господиня насадила капусту, вздовж дула донька насіяла квітів. Ця картина стала одним із символів незламності українського народу.

Іноземні волонтери підкинули родині ідею, як російський танк може допомагати українському війську. Тож тато став відкручувати деталі танка, діти - їх розмальовувати, а волонтери - продавати на аукціоні і кошти відправляти на ЗСУ. Так російський танк уже задонатив на Збройні сили України 10 тисяч доларів.

Танкові деталі дітвора розмальовує у хаті, яку батьки винайняли в селі, від власного будинку нічого не залишилося. Відбудувати житло юним художникам взявся допомогти Національний художній музей. Закликають митців з України, і не тільки, надати свої роботи для благодійного аукціону, щоб назбирати родині на будматеріали.

Танк із городу поки що не забирають, бо через теплу зиму, яка так потрібна була нашій країні, земля добре не промерзла і на городі все загрузне. У родині вже придумали, чим цього разу обсадити танк, щоб очі не муляв - будуть соняшник і калина.

Після того, як російський танк таки забереться з городу, калину пересадять - до двору біля нової хати як символ незламності.

Танк з городу – у музей: аукціон, щоб допомогти родині з Димерки

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