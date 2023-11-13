“З хостела — до військкомата”: подробиці нового скандалу з мобілізацією

Закрутили посеред ночі та відправили до військкомату проходити військово-лікарську комісію — черговий кричущий випадок трапився в Ужгороді, хоча сам чоловік з Вінниці і віз дітей на змагання.

Подробиці розповіла в ексклюзивному сюжеті TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Скандал в Ужгороді

Для українців це вже не новина, але такі випадки все одно шокують. Просто посеред ночі в Ужгороді співробітники ТЦК мобілізували водія автобуса, який віз дитячу збірну на змагання з тхеквондо. Про це у своїх соцмережах заявив журналіст Віталій Павловський й додав, що витягнули чоловіка просто з хостелу.

Скриншот / Facebook

Подробиці

За словами журналіста, нині справу під свій контроль взяв начальник Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов. Але от водія автобусу, каже Віталій Павловський, так і не відпустили. А для дітей довелося шукати іншого водія, але і це теж виявилося завданням із зірочкою, адже забирати ключі в ТЦК ніхто з чоловіків вже не хотів.

“А як же діти? Діти почекають, ухилянтів потрібно карати таким чином..! А він ухилянт!” Тож жоден водій не наважився на 16.00 годину цього вечора піти у військкомат по вул, Бородіна, 22, м. Ужгород та забрати ключі від ікаруса, залишені попереднім “бранцем ТЦК”.. Тобто вже годину (15.00) діти готові їхати, ключів немає, водії місцеві перелякані.. все!! Знову безвихідь.. Дзвонимо переселенцям, що з Маріуполя, які наразі проживають в Ужгороді, пояснюємо ситуацію та слізно, по людськи, просимо дівчину поїхати і таки забрати ключі від автобуса.. Справжня українка, Юліана, погодилася і, зі складнощами доступу в районний військкомат, отримала ключі. Далі їх передала водію за рогом, а там вже недалечко транспорт вантажиться дітьми, де на чверті шляху пересяде вінницький колега та доставить наших спортсменів додому у Вінницю!”, — написав журналіст.

Реакція ТЦК

Представники Закарпатського ОТЦК та СП прокоментували інцидент.

“Під час спільних заходів із Національною поліцією України щодо перевірки дотримання правил військового обліку та виявлення громадян, які ухиляються від мобілізації, представниками спільних груп було виявлено громадянина, який не надав інформацію про перебування на військовому обліку. Представники Нацполіції доправили його до Ужгородського РТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних. Під час уточнення з’ясувалося, що у громадянина законних підстав на відстрочку по мобілізації немає, і останній безпідставно уникає військової служби в Збройних силах України”, — йдеться у заяві.

Скриншот / Facebook

Інші скандали в Ужгороді

Такі ситуації в Ужгороді трапляються далеко не вперше. Мережа просто переповнена заявами від різних людей про свавілля в районному терцентрі. Так, два дні тому місцева жителька Олена Амбицька на своїй сторінці у Facebook опублікувала допис, в якому стверджує, що 10 листопада працівники ТЦК затримали усіх чоловіків в одному із закладів міста.

Скриншот / Facebook

Скандальне побиття жінки

Нині судиться із військовослужбовцем Ужгородського ТЦК, майором Тетяна Новак. Кілька місяців тому чоловік накинувся на дівчину на зупинці та побив. Справа набула розголосу, майора звільнили, 8 листопада суд мав слухати справу, але через повітряну тривогу засідання перенесли на 17 листопада. Жінка просить у місцевих жителів підтримки.

Скриншот / Facebook

Які ще гучні скандали були на Закарпатті?

Закарпаття багате на гучні конфлікти між представниками ТЦК та цивільними. Але часом перепадає і самим військовим. Так, нещодавно на Закарпатті представники ТЦК постукалися в Свято-Покровський монастир УПЦ МП в селі Ракошино Мукачівського району, але їх звідти взявся виганяти настоятель й заявив, що військкоми були напідпитку.

Історію оприлюднили в виданні Mukachevo.net, але з власних джерел журналістам стало відомо, що відбулося насправді. Виявилося, що представники ТЦК проводили мобілізаційний рейд, хотіли на законних підставах перевірити та вручити повістки священникам УПЦ МП Ракошинського монастиря, але не тут то було. Настоятель церкви Митрофан не тільки накинувся на військкомів, а й почав поливати їх брудом і лайкою став їх виганяти.

Фото: X (Twitter)

А згодом журналісти отримали фрагмент листування Митрофана із невідомою людиною, де той піддає критиці та принижує працівників військкоматів, називаючи їх в притаманному московському жаргоні “жуликами» та “безбожниками”, які нібито перебуваючи напідпитку, силою хапали та “шнуряли” людей на території монастиря.

Фото: X (Twitter)

Також видання повідомило, що співробітники військкомату виконували свою роботу і не перебували в стані алкогольного сп’яніння, а навпаки намагалися толерантно пояснити Митрофану Шимону свій візит в монастир, але ж слухати він їх не захотів. А от про самого батюшку оприлюднили куди цікавішу інформацію. Він виявився нічогеньким бізнесменом й на додачу депутатом.

Побиття в інших регіонах

Минулого тижня не обійшлося без скандалів і в інших областях. Мережу облетіло відео 9 листопада, на якому видно, як хлопець у Житомирі накинувся на працівника ТЦК, хоча користувачі писали, що останній просто стояв поруч.

Подробиці житомирського скандалу

На хлопця написали заяву до поліції, але того ж вечора до правоохоронців він прийшов сам із зустрічною заявою. За словами хлопця, насправді все починалося геть по-іншому і спочатку саме представники ТЦК напали на нього, а він захищався. Незабаром й у мережі з’явилося нове відео, на якому видно, як чоловіки у формі намагалися силоміць скрутити хлопця.

⚡️ З'явилося повне відео бійки чоловіка та воєнкомів у Житомирі.



▪️ На відео видно, що співробітники #ТЦК повалили чоловіка на землю, хлопцеві вдалося піднятися і він почав нападати на військових. #Житомир pic.twitter.com/435UuJh0NH — ✙ Ukraine News UP ✙ (@by_Ukraine) November 9, 2023

У поліції нині розслідують цю справу, в ТЦК теж обіцяють розібратися й вступилися за свого працівника.

Скриншот / Facebook

Історія з Сумщини

Подібна історія трапилася і на Сумщині. Там 44-річний житель Глухова вдарив головою в обличчя співробітника ТЦК, який хотів вручити йому повістку.

“Подія сталась ще 12-го липня, військовослужбовці зупинили автомобіль “Opel Vivaro” під керуванням 44-річного чоловіка для перевірки документів. Спілкуючись з водієм, працівники ТЦК запропонували йому отримати повістку. Місцевий житель відреагував агресивно, почав нецензурно висловлюватись та завдав удару військовослужбовцю головою в обличчя”, — повідомили в Нацполіції.

Побиття у Львові

З ним теж вже розбираються правоохоронці, але тоді ж виліз скандал і в іншій області. В головних ролях вже були представники терцентру Львова. Там перехожі зафільмували, як ввечері 9 листопада військкоми заштовхали хлопця в намиста і намагалися перешкодити відеозйомці.

Львів.



Працівники ТЦК викрадають людину посеред вулиці.



Стали розумніші і розуміють, що поводяться, як орки в "ЛДРН", а тому пробують заборонити знімати.



pic.twitter.com/CXWKviwjhj — Info (@Info53917080) November 10, 2023

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новий скандал із мобілізацією: “Усіх на нічну комісію! У ВІЙСЬККОМАТ!”

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