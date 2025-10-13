З якого міста молодь масово тікає за кордон: відповідь дивує

Виїзд за кордон / © ТСН

Ольга Насонова, співзасновниця Національної ресторанної асоціації, розповіла, що найбільше за кордон виїжджає молодь зі Львова.

Про це вона сказала в коментарі ТСН.ua.

«У Львові відтік молоді значний — до 30% від усього колективу закладу. Вони вже поїхали за кордон або збираються це зробити. У Львові з цим є серйозна проблема. У Харкові, Дніпрі, Полтаві такого відтоку немає. Ситуацію у Львові я можу пояснити тим, що у молодих людей уже є родичі за кордоном, наприклад, мама чи сестра, тому їм легше кинути все і поїхати. Наприклад, у Києві з 10 моїх знайомих кухарів за кордон поїхав лише один, інші працюють», — розповідає Ольга Насонова.

