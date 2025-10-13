- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 1693
- Час на прочитання
- 1 хв
З якого міста молодь масово тікає за кордон: відповідь дивує
Експертка пояснила, з якого міста найчастіше їде молодь.
Ольга Насонова, співзасновниця Національної ресторанної асоціації, розповіла, що найбільше за кордон виїжджає молодь зі Львова.
Про це вона сказала в коментарі ТСН.ua.
«У Львові відтік молоді значний — до 30% від усього колективу закладу. Вони вже поїхали за кордон або збираються це зробити. У Львові з цим є серйозна проблема. У Харкові, Дніпрі, Полтаві такого відтоку немає. Ситуацію у Львові я можу пояснити тим, що у молодих людей уже є родичі за кордоном, наприклад, мама чи сестра, тому їм легше кинути все і поїхати. Наприклад, у Києві з 10 моїх знайомих кухарів за кордон поїхав лише один, інші працюють», — розповідає Ольга Насонова.
