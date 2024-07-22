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З Іриною Фаріон прощаються у Львові: фото і відео похорону

З Іриною Фаріон прощаються у Львові: фото і відео похорону

Прощання з Іраною Фаріон у Гарнізонному храмі у Львові / Скриншот з трансляції

Провести в останню путь громадську діячку прийшли сотні людей.

У Львові 22 липня люди прощаються з професоркою та колишньою депутаткою Іриною Фаріон, яку застрелив невідомий.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.

В середині дня у Львові почали збиратися люди з квітами, аби провести в останню путь Фаріон. Попрощатися з громадською і політичною діячкою прийшли рідні, колеги, сотні прихильників з різних міст України, а також військові.

Похорон Фаріон розпочався із прощальної панахиди у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Зауважимо, що перед початком прощання кінологи перевірили територію довкола храму та прилеглі вулиці. На вулицях міста патрулює поліція.

Після панахиди траурна процесія рушить до Личаківського кладовища. Мовознавцю поховають на центральній алеї, поле №22, поруч із видатними українськими діячами. Зокрема, неподалік розташована могила композитора Володимира Івасюка.

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Люди прийшли на прощання з Іриною Фаріон / Фото:
Люди прийшли на прощання з Іриною Фаріон / Фото: "Новини Live"
Люди прийшли на прощання з Іриною Фаріон / Фото:
Люди прийшли на прощання з Іриною Фаріон / Фото: "Новини Live"
Прощання з Іриною Фаріон / Фото: Oboz.ua / ©
Прощання з Іриною Фаріон / Фото: Oboz.ua
Прощання з Іриною Фаріон / Фото: Oboz.ua / ©
Прощання з Іриною Фаріон / Фото: Oboz.ua
Прощання з Іриною Фаріон / Фото: Oboz.ua / ©
Прощання з Іриною Фаріон / Фото: Oboz.ua
Прощання з Іриною Фаріон / © ТСН.ua
Прощання з Іриною Фаріон / Фото: ТСН.ua
Прощання з Іриною Фаріон / © ТСН.ua
Прощання з Іриною Фаріон / Фото: ТСН.ua
Прощання з Іриною Фаріон / © ТСН.ua
Прощання з Іриною Фаріон / Фото: ТСН.ua
Прощання з Іраною Фаріон у Гарнізонному храмі у Львові / Скриншот з трансляції / ©
Прощання з Іраною Фаріон у Гарнізонному храмі у Львові / Скриншот з трансляції
Прощання з Іраною Фаріон у Гарнізонному храмі у Львові / Скриншот з трансляції / ©
Прощання з Іраною Фаріон у Гарнізонному храмі у Львові / Скриншот з трансляції
Прощання з Іраною Фаріон у Гарнізонному храмі у Львові / Скриншот з трансляції / ©
Прощання з Іраною Фаріон у Гарнізонному храмі у Львові / Скриншот з трансляції

Нагадаємо, 21 липня у Львові відбувся парастас за Фаріон. Вшанувати пам'ять загиблої прийшли кілька тисяч людей.

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Похорон Ірини Фаріон у Львові: підготовка до церемонії поховання

Похорон Ірини Фаріон у Львові: підготовка до церемонії поховання

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