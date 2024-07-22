З Іриною Фаріон прощаються у Львові: фото і відео похорону

Провести в останню путь громадську діячку прийшли сотні людей.
У Львові 22 липня люди прощаються з професоркою та колишньою депутаткою Іриною Фаріон, яку застрелив невідомий.
Про це повідомляють кореспонденти ТСН.
В середині дня у Львові почали збиратися люди з квітами, аби провести в останню путь Фаріон. Попрощатися з громадською і політичною діячкою прийшли рідні, колеги, сотні прихильників з різних міст України, а також військові.
Похорон Фаріон розпочався із прощальної панахиди у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Зауважимо, що перед початком прощання кінологи перевірили територію довкола храму та прилеглі вулиці. На вулицях міста патрулює поліція.
Після панахиди траурна процесія рушить до Личаківського кладовища. Мовознавцю поховають на центральній алеї, поле №22, поруч із видатними українськими діячами. Зокрема, неподалік розташована могила композитора Володимира Івасюка.
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Нагадаємо, 21 липня у Львові відбувся парастас за Фаріон. Вшанувати пам'ять загиблої прийшли кілька тисяч людей.
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