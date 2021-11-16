Як оформити "Картку киянина": економія на проїзді після різкого здорожчання та інші її привілеї

Як оформити "Картку киянина": економія на проїзді після різкого здорожчання та інші її привілеї

З "Карткою киянина" буде дешевше після підняття цін на проїзд у транспорті столиці.

У Києві ціна проїзду у громадському транспорті, попередньо, від 1 січня 2022 року зросте до 20 грн. Зекономити зможуть, зокрема, власники "Картки киянина", для яких поїздки у метро, маршрутках, трамваях і тролейбусах будуть дешевшими - 12 грн.

Що таке "Картка киянина" та як її отримати, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Передусім, пояснимо, що муніципальна картка "Картка киянина" – це багатофункціональна електронна пластикова картка, запроваджена в Києві. З її допомогою людям надаються пільги, доплати, допомоги, компенсації, сервіси, послуги та знижки. Також завдяки цій картці жителі столиці можуть оплачувати, наприклад, "комуналку" і проїзд у громадському транспорті.

Хто має право на отримання "Картки киянина"

"Картка киянина" видається за зверненням громадян, які, зокрема, зареєстровані в місті Києві. Її також можуть отримати "не кияни", якщо вони офіційно працевлаштовані в столиці.

Також отримати "Картку киянина" можуть особи:

які мають право на пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до законодавства України, на додаткові пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до актів КМДА;

внутрішньо переміщеним особам, облікованим у місті Києві;

отримують повну загальну середню, професійну (професійно-технічну) та вищу освіту в закладах освіти міста Києва всіх рівнів акредитації, а також є батьками (опікунами) дітей, які вчаться у школах столиці.

Як оформити "Картку киянина"

Для оформлення "Картки киянина" перш за все треба звернутись до "Ощадбанку". З собою треба мати паспорт та ідентифікаційний код. Серед інших документів, які необхідні для оформлення "Картки киянина":

документ, який підтверджує статус пільговика (для киян-пільговиків);

довідка про працевлаштування в організації, зареєстрованій в Києві (для киян-пільговиків);

кольорове фото 3х4 (за умови відсутності якісного фото, вклеєного в паспорті).

Для людей, які мають право на пільги, доплати, допомоги, компенсації, випуск "Картки киянина" є безкоштовним. Триває оформлення картки 30 календарних днів від моменту подання документів.

Громадяни, які з об'єктивних причин не можуть самостійно прийти до банку, подають документи через свого уповноваженого представника. Ця особа має пред'явити свій паспорт, паспорт людини, яка бажає оформити "Картку киянина", або документ, який його замінює, та документ, який підтверджує його повноваження як представника.

Ті, хто не зареєстрований у Києві, можуть звернутися до відділення "Ощадбанку" з документами необхідними для відкриття банківського рахунку (паспорт, ІПН і т.д.), а також мати з собою довідку з місця роботи, про те, що він є працівником цього підприємства.

У разі втрати чи пошкодження "Картки киянина" її власник сплачує комісію за виготовлення нової картки. Крім того, якщо власник картки не підпадає під жодну категорію пільг, то на рік за користування нею треба сплачувати 120 гривень.

Як припиняється дія "Картки киянина"

Термін дії "Картки киянина" вказаний на самій картці. Після закінчення її терміну дії людина може звернутись із заявою про виготовлення нової картки.

Дія "Картки киянина" припиняється у таких випадках:

втрата картки її утримувачем;

механічне пошкодження картки;

закінчення терміну дії картки;

зміна персональних даних утримувача картки;

за бажанням власника картки чи його смерті;

Як повідомлялося, від 1 січня 2022 року у Києві планується підвищення цін на проїзд у транспорті у два з половиною рази. Проте є варіанти, як зекономити. Як це зробити, читайте тут.

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