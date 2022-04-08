З Конотопського району окупанти пішли останніми: яка наразі ситуація у місті та регіоні

У селах та селищах триває розмінування.

Місто Конотоп та район, звідки росіяни пішли останніми, наразі відновлюються після окупації.

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Про ситуацію у місті розповів кореспондент ТСН Олександр Ковальов.

Так, наразі у Конотопі спокійно, жодного окупанта в районі не залишилося. Саме місто окупованим і не було, лише навколишні селища і села, а тому і гуманітарної катастрофи у Конотопі немає. Є проблеми з нестачею палива та продуктів, але їх найближчими днями вже буде вирішено. На сьогоднішній день є також проблема з завищеними цінами на ліки та продукти за що влада обіцяла карати. Але станом на 8 квітня жодних справ з цього питання не було порушено, однак, за словами місцевих чиновників, з недобросовісними підприємцями провели роз'яснювальні бесіди.

У селищах і селах, які були в окупації та зазнали руйнувань і розграбувань, тривають розмінування та розбір завалів. Про кількість постраждалих та жертв поки достеменно невідомо, оскільки ще тривають роботи.

Крім того наразі у районі тривають роботи над відновленням автобусного та залізничного сполучення.

Раніше голова ОВЦА Дмитро Живицький повідомив, що у селі Слобода Конотопського району на городах у людей за 300 метрів від житлових будинків, виявили деформовану авіабомбу ФАБ-500ШР, яка не вибухнула. Снаряд знешкодили, загрози населенню він не становить.

Водночас Артем Семеніхін, голова Конотопської громади заявив, що у Конотопі спишуть борги населення за березень. Це стосується водопостачання та утримання прибудинкових територій, питання оплати за опалення розглядають. Хто вже заплатив – тому зроблять перерахунок.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 44-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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