З ковзанки в кому: у Харкові жінка отримала важку травму під час спуску на тюбингу в приватному лижному комплексі

З ковзанки в кому: у Харкові жінка отримала важку травму під час спуску на тюбингу в приватному лижному комплексі

Гірка, де спускалася потерпіла, за документами, безгосподарна, тож претензії в закладі не приймають.

У Харкові 45-річна жінка дістала черепно-мозкову травму під час спуску на тюбингу в приватному лижному комплексі.

Як кажуть свідки, не впоралася з керуванням, вилетіла в замет і вдарилася головою. Поки люди кликали на допомогу, з траси на потерпілу впав іще чоловік на надувних санчатах. Жінка зараз у реанімації в комі, медики прогнозів не дають - повідомляється 20 січня в сюжеті ТСН.19:30.

Родичі вже витратили на лікування понад 10 тисяч гривень. Сподівалися на компенсацію від лижного комплексу, але там на зв‘язок не виходять. Гірка, де спускалася потерпіла, за документами, безгосподарна, тож претензії в закладі не приймають. А на вході до комплексу є пам‘ятка для відвідувачів, що люди катаються тут на свій страх і ризик.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Новини Харкова: 45-річна жінка отримала черепно-мозкову травму під час спуску на тюбінгу

Нагадаємо:

На Хмельниччині 16 дітей отруїлися хлором після відвідин аквапарку. Усі вони з Вінниччини, з містечка Турбів. Звідти розважатися у басейни відправилося майже пів сотні людей. Кажуть, перші ознаки отруєння у малечі з'явилися вже за кілька годин після купання. Трьох дітей довелося госпіталізувати.

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