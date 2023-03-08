З Куп'янщини врятували багатодітну родину, яку не могли вмовити на евакуацію ані соцслужба, ані волонтери

Багатодітна родина з названими дітьми пережили на прикордонні Харківщини жахи окупації і радість звільнення, і нині - загострення боїв. Виїхати з-під щоденних обстрілів пропонували багатодітним батькам і соцслужби, і волонтери, аж поки налякані діти не переконали батьків самі, йдеться в ТСН.

Родина Неревеньких - тато, мама і 10 дітей, 9 з яких - названі. Їх рідний дім, із якого вони виїхали - на кордоні Харківщини з Луганщиною, за 20 кілометрів від лінії фронту.

Село Богуславка було окуповане весною 22-го, родина виїхати не встигла. В окупації найважче було прогодувати велику родину, згадує Наталя. Від голоду врятувала свиня, яку вдалось купити вже під дулами окупантів на базарі. Потім були регулярні обшуки росіянами їх дому і підозри до хлопців підлітків.

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У жовтні їх село деокупували, і багатодітні батьки вирішили найстрашніше позаду, але обстріли стали ще інтенсивніші. Переїхати із прифронтової зони у безпечніше місце родині пропонували і соцслужби і волонтери, але батьки від допомоги відмовлялися. Аж поки про евакуацію не почали просити самі діти. “Страшно, можемо вмерти через ракету. В нас на поле впала ракета. Зараз більше стало, щоночі люстра труситься так і чуємо, вся хата труситься”, - розповідають діти.

Найменша із сестер - Таня - часто вночі прокидалась і плакала від вибухів, а старші заспокоювали.

Дітям вдалось те, що не змогли соцслужби та волонтери - переконати батьків виїхати з лінію вогню. Речі велика родина пакувала два дні. З найціннішого вдома залишають поки котика.

Волонтери знайшли родині дім в Тернополі, проте далі Харкова родина їхати не погодилась. У селі залишаються бабуся дітей і сусіди, які обіцяють приглянути за домом.

Дорогою волонтери у прифронтовому сусідньому селі забирають ще одну багатодітну сім'ю - четверо названих дітей, найменшому з яких Матвію - 4.

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Названу родину Жорників теж довго переконували волонтери, що не можна ризикувати життям дітей. Але переконливішими були вибухи і вирви від прильотів - за 20 метрів від дому. Осколками їм вибило вікна та пошкодило паркан. Маленький Матвій, який від переляку почав заїкатися. “Діти хочуть їхати, обстріли чуємо, я не хочу, тут виросли, тут все життя жили”, - плаче мама сімейства.

Обидві родини ніколи далі Харківщини не були, їх лякає життя без власного дому і невідомість, але у тимчасових квартирах діти швидко освоюються.

Попереду в родин ще облаштування в домі, який їм знайшли волонтери на околиці Харкова. Господарі будинку - теж багатодітна родина, вони виїхали за кордон до перемоги. Дім за рік без нагляду пограбували мародери, але тут багато дитячих кімнат і свій великий двір з мінібасейном. Оселю господарі віддали безкоштовно. “Аргументом стало те, що керівник благодійного фонду надав гарантії, адже евакуація це не лише посадити в автобус і привезти людей. Ми пообіцяли гарантію не лише перевезення, але і подальшої підтримки”, - кажуть волонтери.

Дітям для онлайн-навчання вже підключили Інтернет. Волонтери знайшли їм психологів і соціальних педагогів.

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