З лікарняного у відпустку: нові деталі у скандалі з шортами в школі Києва
Директорка гімназії на Печерську так і не пояснила свою поведінку.
Скандальна директорка київського ліцею, яка не пускала дітей у шортах до школи, несподівано одужала після тривалого лікарняного.
Як розповіли ТСН.ua у відділі освіти та інноваційного розвитку Печерського району, директорка тривалий час перебувала на лікарняному, який постійно подовжувала.
«З 29 вересня по 3 жовтня, директорка знаходиться у відпустці. Пояснення вона має надати згідно законодавства в перший робочий день після виходу з лікарняному чи відпустки», — повідомили у відділі освіти та інноваційного розвитку.
Там не змогли прокоментувати, коли пані директорка вийде на роботу та врешті пояснить свою поведінку щодо інциденту з не допуском дітей на навчання у школі, який трапився ще 2 вересня.
Раніше ми розповідали, що після гучного скандалу, пов’язаного з недопуском учнів у шортах до школи, директорка Ліцею №109 подовжила свій лікарняний.