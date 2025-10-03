ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
181
Час на прочитання
1 хв

З лікарняного у відпустку: нові деталі у скандалі з шортами в школі Києва

Директорка гімназії на Печерську так і не пояснила свою поведінку.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Скандал у київському ліцеї

Скандал у київському ліцеї

Скандальна директорка київського ліцею, яка не пускала дітей у шортах до школи, несподівано одужала після тривалого лікарняного.

Як розповіли ТСН.ua у відділі освіти та інноваційного розвитку Печерського району, директорка тривалий час перебувала на лікарняному, який постійно подовжувала.

«З 29 вересня по 3 жовтня, директорка знаходиться у відпустці. Пояснення вона має надати згідно законодавства в перший робочий день після виходу з лікарняному чи відпустки», — повідомили у відділі освіти та інноваційного розвитку.

Там не змогли прокоментувати, коли пані директорка вийде на роботу та врешті пояснить свою поведінку щодо інциденту з не допуском дітей на навчання у школі, який трапився ще 2 вересня.

Раніше ми розповідали, що після гучного скандалу, пов’язаного з недопуском учнів у шортах до школи, директорка Ліцею №109 подовжила свій лікарняний.

Дата публікації
Кількість переглядів
181
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie