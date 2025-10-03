З лікарняного у відпустку: нові деталі у скандалі з шортами в школі Києва

Скандал у київському ліцеї

Скандальна директорка київського ліцею, яка не пускала дітей у шортах до школи, несподівано одужала після тривалого лікарняного.

Як розповіли ТСН.ua у відділі освіти та інноваційного розвитку Печерського району, директорка тривалий час перебувала на лікарняному, який постійно подовжувала.

«З 29 вересня по 3 жовтня, директорка знаходиться у відпустці. Пояснення вона має надати згідно законодавства в перший робочий день після виходу з лікарняному чи відпустки», — повідомили у відділі освіти та інноваційного розвитку.

Там не змогли прокоментувати, коли пані директорка вийде на роботу та врешті пояснить свою поведінку щодо інциденту з не допуском дітей на навчання у школі, який трапився ще 2 вересня.

Раніше ми розповідали, що після гучного скандалу, пов’язаного з недопуском учнів у шортах до школи, директорка Ліцею №109 подовжила свій лікарняний.