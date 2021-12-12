З мавпами та екзотичними комахами: як "Світ навиворіт" відзначає одинадцятий день народження в Еквадорі

З мавпами та екзотичними комахами: як "Світ навиворіт" відзначає одинадцятий день народження в Еквадорі

Від початку знімань команда побувала в 16 країнах світу, в кожній з яких жила від трьох до семи місяців.

Передача про нетуристичні місця планети "Світ навиворіт" відзначає одинадцятий день народження. Замість святкового столу й подарунків, у знімальної команди - ліси Амазонії з екзотичними комахами та погонями за мавпами.

Про це 11 грудня йдеться в сюжеті ТСН 19:30.

Ведучий Дмитро Комаров разом із операторами Олександром Дмитрієвим і Олександром Шиловим святкують одинадцятиріччя передачі в Еквадорі.

Загалом від початку знімань команда побувала в 16 країнах світу, в кожній з яких жила від трьох до семи місяців, щоб дізнатися місцеві особливості.

Першу передачу відзняли у Камбоджі. Далі були літаки, човни, худоба і цікаві знайомства, а ще - кохання, якого так чекали глядачі. Діма довго парубкував, та врешті одружився з однією з найкрасивіших українок - "Міс Україна 2016" Олександрою Кучеренко.

Коли Дмитро повертається з тривалих подорожей, то проводить час із дружиною і родиною. У телеведучого, зокрема, є брат і сестра-близнюки. Втім, відпочиває команда "Світу Навиворіт" недовго: після однієї подорожі одразу планують наступну.

Детальніше про те, як святкують 11-ту річницю передачі хлопці-екстремали і з чого усе починалося, - дивіться у сюжеті:

"Світ навиворіт" відзначає одинадцятий день народження

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