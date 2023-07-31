З Москвою чи ні?: подробиці бунту священників УПЦ і нового церковного скандалу

На тих, хто підписав звернення до Онуфрія, чиниться тиск з вимогою відкликати підписи.

В Україні набирає обертів гучний церковний скандал, деталі якого в коментарі для ТСН.ua розповіли священники, які, своєю чергою, днями підписали звернення до Блаженнійшого УПЦ Онуфрія.

Суть цього звернення полягає в тому, що підписанти просять Онуфрія вирішити проблему подальшого функіонування УПЦ.

Серед інших у цьому зверненні прописані такі тези: після початку повномасштабної російської агресії є аморальним, щоб УПЦ зберігала канонічне підпорядкування РПЦ.

"Так, ми не маємо жодного бажання страждати за цю єдність із тим, хто не пошкодував нас, яких називав і продовжує називати своєю паствою. З тим, хто не виконав свій історичний обов’язок святительського печалування перед владою за незаконно скривджених і не заборонив своїй пастві перетинати кордон України зі зброєю", - зазначається у зверненні.

Резюмуючи, автори листа кажуть про наступне: "Підсумовуючи вищезазначене, Ваше Блаженство, знову й знову закликаємо до негайного скликання Собору УПЦ, де має відбутися остаточний розрив із РПЦ з одночасним засудженням позиції патріарха Кирила та підлеглого йому духовенства як відносно путінської загарбницької війни, так і в зв'язку з анексією українських єпархій. Тільки це не тільки збереже нашу Церкву, але дасть їй моральне право на подальше існування в Українській Державі".

Після оприлюднення цього листа священники заявили про тиск з вимогою відкликати підписи, яких вже майже 400.

Вимагають мовчати та погоджуватись

"Тиск проявляється в тому, що деякі архієреї намагаються закрити священникам рота, - каже один з ініціаторів звернення, священник Дніпропетровської єпархії УПЦ МП Андрій Пінчук. - Робиться це для того, щоб вони мовчали і погоджувались з "лінією партії". Наприклад, в Криворізькій єпархії обзвонював секретар єпархії, Конотопський митрополит Роман погрожував священнику-підписанту забороною. Хустський митрополит Марк теж попередив підписантів про неминучу заборону. Обзвонюють священників, вимагають відкликання підписів. Ми вважаємо, що цим керує Паканич (керуючий справами УПЦ – Ред.), що він – "сірий кардінал" цього процесу".

На питання про те, чим можуть покарати тих, хто не побоявся підписати звернення, Андрій Пінчук висловив таку думку:

"Максимум - відправити священника в заборону. Як зробили зі мною. Технічно вони були впевнені, що я залишу храм або перейду в ПЦУ сам чи з парафією. Я до ПЦУ не перейшов, парафіяни мене підтримали. Замість того, щоб вирішити проблему, єпархія створила нову. Історія, яка виходить за межі релігійного сприйняття. Єпархія по суті самостійно припинила богослужіння в храмі. Є певна процедура для того, якщо хочуть покарати священика. Спочатку мають подати скаргу в церковний суд".

Про головні вимоги звернення Андрій Пінчук каже наступне: "Більшість єпархій УПЦ сьогодні, єпархіальні архієреї, висловлюються за повне розірвання стосунків з МП, за повне розірвання стосунків з Кирилом (Гундяєвим). І про офіційне проголошення цього, щоб не було ніякого подвійного трактування. Не так, як було зроблено рік тому, коли змінили Статут. Ключова ідея нашого звернення – зібрати Собор та остаточно розірвати відносини з московською патріархією. Щоб все було зрозуміло вірним УПЦ, всім іншим помісним церквам, Кирилу. Важливо відновити спілкування з іншими православними церквами, з якими під тиском московської патріархії спілкування було припинено".

"Хочуть УПЦ в складі РПЦ"

Як виявилось, це звернення стало не єдиним скандальним випадком протягом останнього часу.

Один з волинських священників, Ростислав Хрупчик, який теж підписав це звернення, днями звернув увагу на пост Вікторії Кохановської, яка позиціонує себе як захисниця УПЦ.

В своєму дописі Кохановська опублікувала фото священників та написала, що частина з них представляють ПЦУ, а частина – заборонені. Хрупчик публічно заявив, що Кохановська оббрехала священиків.

"Її брехня полягає саме в тому, що на фото є ПЦУшники та заборонені. Це відверта брехня! Вона не перевірила інформацію. Вчепилися до Андрія Пінчука, мовляв, оскільки він заборонений, то все робиться під його керуванням. Суцільна маніпуляція та брехня. Склалось дуже чітке враження, що Кохановська працює на те, щоб оббрехати, принизити, дискредитувати будь-які проукраїнські проавтокефальні рухи в УПЦ. Зокрема і наш рух. Для чого це можуть робити? Ті, хто хоче отримати УПЦ в остаточному складі РПЦ", - вважає отець Ростислав.

Раніше повідомлялось, що в УПЦ МП офіційно звернулись до патріарха Кирила.

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