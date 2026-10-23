"З нас там знущалися щодня": звільнений з полону морпіх розповів про жахи російських таборів

Старший матрос 501-го окремого батальйону морської піхоти / © Володимир Зеленський

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Український захисник, старший матрос та навідник 501-го окремого батальйону морської піхоти, який 23 жовтня повернувся з російського полону, розповів про пережиті знущання та брехню російської пропаганди.

Воїн разом із побратимами захищав Маріуполь від самого початку повномасштабного вторгнення.

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«Ми були у Маріуполі, зробили, що змогли. На жаль, потрапили до полону усім батальйоном, але так трапилось. Дай Бог, ми повернулися і ми далі будемо частинкою нашого рідного краю», — поділився морпіх.

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Про щоденні знущання та російську брехню

Військовослужбовець закликав не вірити жодній заяві ворожої пропаганди, адже реальні умови утримання українських полонених є нелюдськими.

«Будь ласка, не вірте російському телебаченню, вони показують брехню. Там люди не живуть нормально, з людей там знущаються. Подивіться на нас, ми виглядаємо не так, як ви. Хтось сидів краще, хтось гірше, але з нас знущалися кожен день. Але ми витримали. Хтось витримав, комусь здоров’я не вистачило витримати — були старі люди, хто не витримав. Але ми, хто повернувся, витримали і раді вас бачити», — наголосив захисник.

Найбільша мрія після повернення

Відповідаючи на запитання про те, що хоче зробити першочергово після звільнення, воїн зізнався, що понад усе прагне зустрітися з найріднішими та знову повернутися до мирного життя.

«Перше — обійняти дружину, побачити свою доньку. Я її майже не бачив. І знову влитися у нормальне життя», — сказав морпіх.

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Нагадаємо, у п’ятницю, 23 жовтня, відбувся новий обмін полоненими між Україною і агресором Російською Федерацією. Додому вдалось повернути 270 осіб. Зокрема, серед звільнених є бійці, яких вважали загиблими внаслідок теракту в Оленівці.

Президент Володимир Зеленським назвав обмін «дуже важливим результатом», під час якого вдалось обміняти не лише військових, а й дев’ятьох цивільних. За словами глави держави, більшість звільнених українців перебували у полоні РФ ще від 2022-го.

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