З ним хоче “засвітитися” кожен політик: Зеленський отримав новий титул в Politico

Американське видання Politico оголосило рейтинг найвпливовіших людей Європи у 2023 році, які впливатимуть на події у 2024.

Такого титулу у президента України Володимира Зеленського ще не було. Американське видання Politico оголосило список найвпливовіших людей Європи 2023 року, але цьогоріч український президент потрапив у іншу категорії.

Як нарекли Зеленського та чому саме таке рішення ухвалили, розповіли журналісти в ексклюзив і TSN.UA.

Рейтинг найвпливовіших людей Європи

У список знову потрапив Зеленський, але із новим статусом. Статусом "мрійника". Звучить двозначно, але, що про українського президента кажуть у самому виданні і як пояснили, чому Зеленському присвятили саме таке звання?

“Зеленському вдалося проштовхнути речі, які донедавна були немислимими, висунувши Україну в першу чергу на членство в ЄС – і ближче, ніж хтось вважав можливим, до військового альянсу НАТО. Оскільки Захід ухиляється, а Україна продовжує зіштовхуватись з загрозою існування через свого значно більшого сусіда, Зеленський перейшов від благань західних країн про допомогу до читання їм лекцій – і це не так успішно, як його більш піднесені промови", – йдеться у презентації рейтингу.

Як охарактеризували Зеленського?

Його також назвали тим, "хто біжить довгий марафон" й порівняли з попередніми очільниками категорії “Мрійників” року.

"Вінстон Черчилль, Мартін Лютер Кінг молодший, Нельсон Мандела. Час від часу з’являється лідер і самот–ужки змінює хід історії - не завдяки могутності своєї армії чи економіки, а завдяки силі своїх слів. Таким лідером є президент України Володимир Зеленський", – йдеться у виданні.

Що казали про Зеленського у минулому році?

Хоча минулоріч саме Зеленський був на першій сходинці найвпливовіших людей року. Тоді політіко написало велику статтю про Зеленського, в якій рознесло європейських політиків. Журналісти заявили, що йому вдалося зробити те, що не кожен би зміг: Зеленському вдалося "перенести війну на Захід, переконавши лідерів та громадськість, що його битва також належить їм", в тому числі вдало використавши соцмережі, медіа і західні культурні інституції, як "Греммі" та Каннський кінофестиваль, де він виступав, аби залучити Захід до війни та переконати лідерів і громадськість, що вони теж мають боротися.

У виданні зазначили, що відтоді Зеленський став людиною, поруч із якою хоче “засвітися” кожен політик Європи.

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Зеленський змушував робити Європу те, що треба Україні

Зеленського називали людиною, яка здатна змусити Європу робите те, що потрібно для перемоги України, навіть якщо ці рішення впливають на життя Євросоюзу.

Якщо він хоче санкцій, він їх отримує, навіть якщо це означає , що Європа переживає енергетичну кризу і важку зиму із захмарними цінами на газ. Будь то насіння, вантажівки для перевезення української зернової продукції чи нульові тарифи, запити швидко схвалюються.

Рейтинг видання Politico Фото: скрін Politico

Що ще цікавого у новому рейтингу?

Видання резюмувало, що "поки Зеленський живий, віг продовжуватиме рухати Європу у тому напрямку, в якому хоче".

У 2022 році видання навіть відзначило путіна, щоправда, у категорії руйнівника він отримав почесний титул “невдахи року”.

Цього року у списку немає жодної згадки про кремлівського диктатора. Загалом видання поділило цього року список на три категорії - "Діячі", "Збурювачі" та власне "Мрійники", а до кожної з них увійшло дев'ять людей.

До слова, на друге місце після Зеленського поставили Олексія Навального. Нагадаємо, що це російський опозиціонер, який ще у 2014 році казав, що Україна ніколи не зможе повернути окупований росіянами Крим. Й лише під час ув'язнення путінським режимом, він визнав, потрібно деокупувати всю територію України, включно з Кримом, повернути кордони 1991 року та почати виплату репарацій.

За словами редакції, Навальний "навіть перебуваючи у неволі, продовжує надихати та провокувати інакомислення, висвітлюючи в центрі уваги жорстоке поводження диктатора з ним".

А от рейтинг "руйнівників" відкрила голова центробанку РФ Ельвіра Набіулліна.

Третє місце цього списку посів прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Politico пише, що протягом року він "перешкоджав верховенству права та свободі ЗМІ у власній країні, вступав у конфлікти з інституціями ЄС, тримав Брюссель у заручниках, і "закрутив" роман із Путіним".

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Хто ще з українських політиків потрапив у рейтинг?

Водночас у першу п'ятірку рейтингу за 2023 рік увійшов глава Офісу президента України Андрій Єрмак, його підписали "зеленим кардиналом" України. А відтак Єрмак став четвертим у списку "діячів" за версією Politico. Його випередила прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, президент Франції Емманюель Макрон та президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн. А після Єрмака у рейтингу президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Хто став лідером?

А лідер року фактично стоїть над цими трьома категоріями - і є 28-м. Хто очолив кожну з категорій було невідомо до останнього. Оголосили найвпливовішу людину Європи в ніч проти 29 листопада. Ним став

польський політик Дональд Туск, у виданні зазначили, що саме його опозиційна партія перемогла на виборах у Польщі, що показує силу "навіть у хибній системі популістів"

Автори списку зауважили, що визначити найвпливовіших осіб 2024 було дуже нелегким завданням.

“Із двома війнами на порозі Європи та посеред виборів із невизначеними результатами, несподіваними відставками, вибуховими корупційними розслідуваннями та таємними коаліційними угодами, що призводять до політичних вбивств та воскресінь", – пише видання.

Які ще титули має Зеленський?

Politico також відзначає, що відсутність у списку цього року – ще не остаточний вирок, і що до нього можна тріумфально повернутися.

До слова, у 2022 році Зеленський постійно потрапляв на перші шпальти закордонних ЗМІ, а британське видання тайм оголошувало його людиною року. Тоді зазначали, що попри обстріли та загрозу життю вже на другий день звільнення Херсону, Зеленський поїхав у звільнене від рашистів місто, аби підтримати місцевих та підняв прапор України на центральній площі.

Крім того, американський журнал додав, що в біографії Зеленського мало що передбачало його готовність стояти і боротися. Він ніколи не служив в армії, але з'ясувалося, що досвід колишнього шоумена мав свої переваги.

Нагадаємо, очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук спростував інформацію про начебто напруженість між керівництвом України та вищим військовим командуванням. Депутат назвав це "чутками".

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