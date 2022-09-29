З ними треба закінчувати: захисники Миколаївщини вимагають негайної декомунізації в місті

36 пам'ятників, дощок та погрудь, які прославляють радянський режим, і все це в місті-герої, яке чи не щоночі переживає російські ракетні обстріли, - у Миколаєві.

Захисники Миколаєва переконують, що такого не має бути в місті, яке захищають вони і яке зараз тримає Південний фронт.

Детальніше про це розповіла кореспондентка ТСН Наталя Нагорна.

Наслідки російських обстрілів у Миколаєві ліквідовують за лічені години – на місці кожного прильоту тут одразу з'являються комунальники, аби було чисто навіть там, де все розвалене. Між патріотичними білбордами, поруч із розбитим ракетою готелем стирчить здоровезний памятник...будьонівцю. Саме тут нам призначає зустріч миколаєвець Ілля. Він військовий і зараз майже не живе в рідному місті.

Ілля за освітою історик, навчався в миколаївській могилянці, яку окупанти, до речі, теж розбили ракетами. Боєць переконаний, що таких пам'ятників в рідному місті не має бути.

"З ними треба закінчувати, як треба закінчувати з епохою постправди, коли ми чорне називаємо білим. Абсолютно ворожий до української держави елемент, пам'ятаємо, чим вони займалися у 1917 році", - говорить він.

Цей монумент, а разом із ним ще 25 барельєфів та погрудь потрапляють під закон про декомунізацію, але - стоять. Існування цього пам'ятника виправдовують тим, що начебто він вшановує пам'ять полеглих правоохоронців.

Робоча версія була будьоновець, він так і називався, по шапці будьоноівці, це не міліцейський образ, образ будьоновця, червоноармійця, який знищував українську державність. Та чи на часі зносити "будьонівця" зараз?

"А коли на часі? Ідеального часу ніколи не буде. Давайте тоді шанувати всіх катів, всіх вбивць прабатьків, бо вони на пам'ятниках були або барельєфах", - обурюється Ілля.



Центральна вулиця Миколаєва. На барельєфі ще один одіозний персонаж - Григорій Потьомкін, який начебто заснував місто, обурюється Олексій. Сам він не з Миколаєва, але воює тут. До повномасштабного вторгнення активно займався декомунізацією, бо переконаний, що колоніальної спадщини маємо позбутися.

"Це найстаріше місто, яке згадується в писемних джерелах, яке відношення грицько нечесаний має до міста Миколаїв, а саме до його заснування, якщо це місце було за 1000 років до його народження. Тут завжди жили люди, це частина вигаданої історії, яку почала творити імператриця Катерина", - наголошує Олексій.

На вулиці Шевченка є барельєф, але не українському кобзареві, а Олександру Сєргеєвічу Пушкіну. Меморіальна дошка повідомляє - колись на цьому місці стояв будинок і тут Пушкіну поміняли коней. Олексій переконує, це навіть принизливо - вшановувати таку подію.

Водночас деякі місцеві проти знесення пам'ятника Пушкіну. Говорять, що більша загроза місту не від нього, а від колаборантів. Тим часом Олексій обіцяє, якщо найближчим часом "совєцькі та імперські пам'ятки" не прибере місцева влада, доведеться відволіктися від оборони військовим і зайнятися декомунізацією власноруч.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 218-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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