З Одеси до Антарктиди вирушила перша експедиція на першому українському криголамі

З Одеси до Антарктиди вирушила перша експедиція на першому українському криголамі

Корабель "Ноосфера" вирушив з Одеси в Антарктиду під українським прапором. Він попрямує до станції "Академік Вернадський". Повезе зміну полярників, необхідні вантажі та вакцину від COVID-19. А дорогою розпочне ґрунтовні наукові дослідження з вивчення світового океану.

Про це 28 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

На облавок "Ноосфера" приймає останній вантаж. Флагман науково-дослідного флоту України виходить в перший експедиційний рейс до антарктичної української станції "Академік Вернадський". Але доправлення вантажу – лише частина місії. Вчені розпочинають серйозні наукові дослідження з вивчення світового океану.

"Ми - не просто вантажівка, яка везе продовольство для "Вернадського". Ми паралельно купу-купу-купу справ робитимемо. Вже ваші вчені натягнули свої кабелі та свої лептопики розставили", - каже старший механік криголаму "Ноосфера" Андріс Кубулінч.

"Дівчата у складі наукової команди у нас будуть. Біологині. У нас є дівчата, які займаються вивченням хвостиків китів", - розповідає прессекретарка Національного антарктичного центру Олена Марушевська.

Національний антарктичний центр

Попереду – шлях довжиною у 10 тисяч миль у неперебачуваних та інколи надскладних умовах.

Команда у кораблі впевнена. Кажуть, здолає шторми й кригу. "Ноосфера" пройшла повне технічне обслуговування: перевірку двигунів, кермувального обладнання, усіх систем та вузлів. Так само надійний – й екіпаж.

Торік криголам придбав Національний антарктичний центр України за п'ять мільйонів доларів. Він звався "Джеймс Кларк Росс" і належав Великій Британії. Тепер отримав нове ім'я "Ноосфера" і став першим за роки Незалежності українським криголамом.

"20 років ми повністю залежали від фрахту іноземного судна. Судно є своє, судно такого класу, для якого будь-яка льдова, яка є в районі "Вернадського", не є проблемою. Тобто в житті української Антарктиди настає повністю нова епоха", - зазначив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Український криголам "Ноосфера" вирушає в першу експедицію до Антарктиди

Спеціалізоване науково-дослідне океанографічне судно може взяти на облавок одночасно пів сотні науковців - біологів, метеорологів, океанографів, гідрохіміків. І їх стільки й буде, але вже в наступних експедиціях, обіцяє керівник.

"Судно здатне забезпечити наукові роботи на глибинах до 8 кілометрів, а це означає, що нам тепер доступний практично весь світовий океан", - сказав Євген Дикий.

Дорогою від Одеси до Антарктики працюватимуть вчені радіо-астрономічного інституту. Вони, зокрема, вивчатимуть морські хвилі за допомогою радіозондування. Окремо – в районах з найвищою грозовою активністю досліджуватимуть грозові фронти.