“З одного боку дощ, з іншого – сонце”: метеорологиня назвала місце, де погода в Україні непередбачувана

В Україні є місця, де погода непередбачувана і її складно прогнозувати.

Про це в інтерв’ю “Говорить Суханов” розповіла Наталія Голеня, метеорологиня, заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометеорологічного центру.

“Ні, я не думаю що такі місця є (де погода непередбачувана – ред.) Можливо, в гірських районах, там погодні умови досить складно спрогнозувати. Бо з одного боку гори може йти дощ, а з іншого боку гори світити сонце одночасно”, – каже метеорологиня.

Водночас, за її словами, по рівнинній території країни все досить таки прогнозовано.

Наталія Голеня / Скриншот із відео

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