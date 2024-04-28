З 23-го квітня без попередження консульства припинили надавати послуги громадянам України призовного віку. В МЗС пояснили це ухваленням закону про мобілізацію, який передбачає, що такі чоловіки мають оновити свої дані у ТЦК, адже не секрет: за кордоном зараз і чимало тих, хто від мобілізації просто втік.

Про це йдеться у сюжеті журналістки ТСН Оксани Радіонової.

Вона запитала правознавців щодо законності такого ходу дипломатів, адже закон про мобілізацію почне діяти тільки з 18-го травня.

"Чого мій чоловік повинен б**** служить! Віддай документи і йди в Україну ти служи", – скаржаться за кордоном, у Варшаві.

"Це Варашва. Сервісний центр ДП Документ. Натовп навколо – українці. Всі прийшли за документами", – пояснює журналістка.

"Я не вийду звідси, поки ви не видасте мені документи. У вас тут Інтернет робе", – кажуть тут.

Видавати навіть готові паспорти перестали через технічні причини, пояснили в ДП "Документ".

Одночасно призупинили обслуговувати чоловіків призовного віку і дипустанови. Видавали лише посвідчення особи для повернення до України.

"До 18 травня ще 22 дні. Тоді почне діяти закон про мобілізацію. За яким усі чоловіки призовного віку, де б вони не були, мають стати на військовий облік. Та МЗС призупинило надавати консульські послуги чоловікам з 18 до 60 років вже цього тижня. Міністр послався на справедливість", – розповідає кореспондентка.

"Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна", – каже міністр закордонних справ Дмтро Кулеба.

Народна депутатка Мар’яна Безугла висловилася ще принциповіше: "Якщо не бачите себе українцем – то здавайте паспорт".

Ми показали відео з чергами за паспортами у Варшаві бійцям на нулі. Командир, який просив приховати обличчя не через його позицію, а безпеку,бо розвідник, відповів: "Вони вибрали свій шлях. От і все! Я б їх не хотів би бачити тут".

Рішення дійсно продиктоване запитом на справедливість в середині країни. Але, як кажуть юристи-міжнародники, воно порушує міжнародні норми, а головне навряд чи єдієвим інструментом для повернення українців

"Мобілізаціний процес це не прискорить, вони перейдуть на нелегальний спосіб життя", – каже Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини.

"Те, що відбувається, це маленький розкіл у людей – то є правда. Бо люди одне говорят в україні – інше в польщі чи буде це сприяти поверненню: я вважаю, що ні", – каже директор компанії у Варшаві Микола Семеняка.

"Микола багато років живе у Варшаві. Каже, що таке рішення може запустити незворотній міграційний процес. За даними Євростату, станом на січень у країнах Єваросоюзу механізмом тимчасового захисту користується понад 4,2 млн українців. Найбільше наших в Німечичині, Польщі та Чехії. Є ті хто виїхав після 22 року, і ті хто живе за кордоном десятиліттями і європа зацікавлена в їх асиміляції", – розповідає журналістка ТСН.

"Кожна країна бореться за ресурс, за людей, кожна країна теж оцінює. Я вважаю, що Польща зацікавлена в тому, щоб українці залилилися в Польщі, бо краще працювати з українцями, ніж з індусами", – зазначає Микола Семеняка.

З мільйона 127 тисяч офіційно працюючих інозмців у Польщі 759 тисяч – українці. За заявою міністра оборони Польщі, про депортацію військовозобов'язаних, в яких вийде строк перебування у країні. Прозвучав коментар від очільника міністра внутрішніх справ. Мовляв, Варшава вже готує зміни до закону, який дозволяє українцям лишатися в країні.

У ЄС проживає майже 860 тисяч дорослих чоловіків-українців. І навіть, якщо їхні паспорти стануть недійсними – масово нікого не депортують пояснює юрист міжнародник.

"Німеччина, яка зацікавлена в робітниках з України, вона може прийняти інше рішення, і вони мають механізми. Це так званий сірий паспорт, який даватиме право на легальне перебування в Німеччині", – каже юрист-міжнародник Роман Єделєв.

А у п’ятницю коли бурхлива реакція на рішення МЗС почала стихати стало відомо, що замовлені до 25 квітня паспорти у ДП "Документ" віддадуть, щойно усунуть несправності в системі. Але на майбутнє кажуть, посилаючись на нову постанову Кабміна, заявки можуть приймати і закордоном, але видаватимуть паспорти тільки в Україні. Щоправда передбачили виключення, зокрема для осіб з інвалідністю.

"Перед державою постав непростий виклик. Вона має забезпечити і обороноздатність, і економічну стійкість. Діяти радикально ніби і на часі, але доводитья обирати між двох зол. З одного боку фронт російській з іншого, демографічний. Ображатися, ляпати дверима перед своїми громадянами – це буде на руку лише нашим ворогам. Але НАВРЯД ЧИ вдячність держави тим, хто лишився з нею у тяжку годину може бути рівною зтими хто поїхав", – зазначає журналістка.

Нагадаємо, напередодні у МВС Польщі зробили гучну заяву. А у Німеччині чоловіків з України не позбавлятимуть статусу біженців.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЄВРОПА СТАЛА НА ЗАХИСТ УКРАЇНЦІВ! Які країни не будуть депортувати військовозобовʼязаних?

Читайте також: