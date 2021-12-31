З оглядкою на "Омікрон": Як у Нью-Йорку та Берліні готуються до новорічних святкувань

З оглядкою на "Омікрон": Як у Нью-Йорку та Берліні готуються до новорічних святкувань

У столиці Німеччини карантинні обмеження суворіші, ніж у найбільшому місті у США.

Після того, як 2022 рік настане в Україні, його зустрічатимуть в інших, більш західних європейських країнах та за океаном. Цього року карантинні обмеження для святкувань через пандемію COVID-19 не такі суворі, але поширення штаму “Омікрон” змушує і американців і німців бути обачними.

Про те, як готуються до святкувань у Нью-Йорку та Берліні, йдеться в сюжеті ТСН.

Найбільше американське місто Нью-Йорк ще тільки готується зустріти прийдешній рік із розмахом. За звичай, святкування тут відбуваються на Таймс-сквер.

Минулого року до “серця Нью-Йорка” допускали людей лише за спеціальними запрошеннями. Доступ цього року відкритий, але з обмеженнями. Дітей до 5 років не пускають. Дорослі ж мають надати підтвердження про повну вакцинацію або свіжий ПЛР-тест. Маски - не новорічні, а медичні - обов’язкові для усіх.

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Кількість людей, яких допустять на площу буде обмеженою. Охочим необхідно буде прийти сюди до 15 години, тобто за 9 годин до Нового року і весь цей час залишатися на площі. Тобто вийти можна буде, а повернутися - вже хіба у новому році.

Такі обмеження - через поширення штаму “Омікрон”, який, як тут говорять, хоч і менш смертоносний, але більш заразний.

Але навіть попри всі ці складнощі, чекання та обмеження, охочих зустріти Новий рік у центрі Нью-Йорка буде достатньо. Тут повернулися до життя мюзикли, театри, приїхали туристи.

За хвилину до Нового року по флагштоку почне спускатися кришталева куля, щоб рівно у нуль годин досягти нижньої точки. Цій традиції вже 115 років. Після цього на присутніх полетить понад тонна конфеті і розпочнеться піротехнічне шоу.

Це і буде той момент справжнього шаленства, дитячої радості, єднання, заради якого люди готові постояти 9 годин на площі.

Тим часом у Берліні геть не новорічна погода — понад +10 градусів і дощ. Ялинок прикрашених нема, оскільки їх уже повикидали на смітник. Ялинки тут прикрашають на Різдво, яке в Німеччині вже відсвяткували.

Попри те, що влада заборонила продаж піротехніки, без якої німці не уявляють собі святкування Нового року, німці все таки десь їх знаходять, і в місті чуються святкові “бахкання”.

Традиційний новорічний концерт біля Бранденбурзьких воріт цього року лише транслюватиметься по телевізору, відбудеться без публіки і без феєрверку.

У столиці Німеччини зачинені нічні клуби та бари. Щоб отримати місце за столом в ресторані навіть тричі вакцинованим, необхідно зробити свіжий ПЛР-тест.

Наступний рік у Німеччині повинен пройти у боротьбі із пандемією. Про це сказав у новорічному звернення канцлер Німеччини, Олаф Шольц. До речі, у своїй промові він згадав також про Україну, зауваживши, що недоторканність кордонів - навіть не обговорюється.

Як у США та Німеччині готуються зустрічати прийдешній рік | Новини світу

Автори: Наталя Фібріг і Ольга Кошеленко

Нагадаємо, о 12:00 31 грудня за київським часом на планеті Земля настав Новий 2022 рік. Першим його зустріли мешканці островів Лайн у Тихому океані, а також частина території Кірібаті в Полінезії.

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