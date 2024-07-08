З-під завалів і досі чути голоси: що відбувається на місці ракетного удару по будинку в Києві - пряме включення ТСН

Російські окупанти масовано атакували Україну ракетами. У Києві окупанти вдарили по дитячій лікарні Охматдит та житлових будинках.

Кореспондентка ТСН Неллі Ковальська розповіла, що відбувається на місці обстрілу житлового будинку в спальному районі Києва, де під завалами можуть бути люди.

Росіяни вдарили ракетою по житловому будинку, зруйнувавши весь під'їзд. Наразі триває рятувальна операція.

Росіяни обстріляли житловий будинок у Києві

"Пряме попадання. Можливо, уламки. Зруйновано повністю один під'їзд. В під'їзді було 15 квартир. Точно знаємо, що під завалами є люди. Зараз рятувальна операція ще триває", - каже тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Олександр Поповцев.

Місцеві жителі кажуть, що під завалами ще можуть бути жінки та діти. Точну кількість поранених тут наразі не повідомляють. Люди очікують біля будинку інформації про своїх рідних, які на момент ракетного удару були вдома.

"З-під завалів і досі чутно голоси, як дорослих, так і дітей", - каже Неллі Ковальська.

Вона зазначила, що близько години тому під завалами почали знаходити людей.

"Офіційно інформації наразі немає. Тому ми можемо розповісти тільки те, що ми бачили на власні очі. Десь пів години тому з цього будинку винесли два тіла. Свідки кажуть, що одна з тіл було дитячим. Близько години тому тут знайшли живу людину", - каже Неллі Ковальська.

Дівчині, яка вижила, надають медичну допомогу. До неї також приїхав її хлопець-військовий.

Також відомо, що під завалами і досі перебувають люди.

На місці обстрілу працюють медики

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Нагадаємо, під час ракетної атаки на Київ 8 липня російські окупанти пошкодили дитячу лікарню "Охматдит". Одне з відділень медзакладу зазнало руйнувань, під ними можуть бути люди. Також є інформація про загиблих та поранених. В Росії ж традиційно назвали свою ціль "військовим об’єктом".

Внаслідок ракетного удару у столиці вже 17 загиблих та 41 постраждала особа.

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