З-під завалів у Запоріжжі дістали тіло шостої жертви: одного із загиблих не можна ідентифікувати навіть за статтю

Пошукові роботи тривають, адже під завалами ще можуть перебувати до десяти людей, серед яких і немовля.

В Запоріжжі тривають рятувальні роботи на місці влучання російської ракети в п'ятиповерхівку. Кількість жертв уже зросла до 6-ти, йдеться в ТСН.

Тіло загиблої жінки дістали з-під завалів пообіді. За наявною інформацією, вона жила у квартирі на 5-му поверсі. Тож станом на зараз ракетний удар росіян по Запоріжжю забрав життя чотирьох жінок та одного чоловіка. Їхні тіла дістали з-під завалів рятувальники.

Особу ще одного загиблого доведеться встановлювати за допомогою експертиз, адже навіть визначити стать неможливо.

Пошуково-рятувальна операція триватиме й уночі. Тут встановлять освітлювальні башти. Сподіваються, що зниклих безвісти зможуть знайти живими. За даними правоохоронців, десятеро мешканців будинку вважаються зниклими безвісти, серед них немовля. “Рятувальники дійсно працюють у дуже напружених умовах, тому що є ризик обвалення конструкцій. Конструкція постраждала дуже в результаті удару. 25 квартир зруйновано, 10 частково пошкоджені”, - кажуть рятувальники.

Шафа з книжками - це єдине, що лишилося від спальні пані Людмили. Вона вижила дивом, втратила геть усе. Єдина надія - знайти вцілілою кішку Єву, що стала її втіхою після смерті чоловіка.

Саме кіт допоміг під завалами дочекатися рятувальників і Катерині Мельник. Як сиділа з котом у руїнах будинку - показала в соціальній мережі. Дівчина відбулася подряпинами та забиттями. “На такому адреналіні це просто було! Я можу ворушити ногами, рукам. Я трохи підтягнута, сіла так, щоб мені було зручно. Перестала на голову бігти вода. Я думаю: все, треба чекати”, - розповідає вона.

Вона втратила оселю та усе майно і поруч зі зруйнованим будинком видивляється своїх улюбленців. Другого кота - Денісополоса - знайшли живим за добу, ще одного - Бориса - ще шукають. Доля тварин та сусідів найбільше хвилює Катерину. Вона дякує небайдужим, що зібрали для неї кошти, та просить допомогти іншим постраждалим.

Люди годинами чекають на звістку від рятувальників про долю вцілілих. Понад сто тонн конструкцій вже розібрали.

Нагадаємо, що росіяни вдарили ракетами С-300 по житловому будинку вночі 2 березня. Рятувальникам вдалося врятувати з-під завалів одинадцятьох людей, серед них - вагітна жінка. Рятувальники роблять усе можливе, аби знайти зниклих людей. Працюють альпіністи. Роботи не припиняються ані на мить, але умови доволі складні.

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