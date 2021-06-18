З пістолетом і гранатами: у Дніпрі вночі два молодики розкидали "коктейлі Молотова"

Чоловіки напали на кав’ярню та крамницю.

Паліїв, що намагалися знищити кав’ярню та крамницю, затримали у Дніпрі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок 18 червня.

Камери відеоспостереження зафіксували, як на проспекті Поля в Дніпрі серед ночі невідомі кинули до приміщень пляшку з легкозаймистою сумішшю. Одразу потому втекли.

В кафе виникло задимлення, але пожежа не здійнялася.

Після нападу ще й на сусідню крамницю поліціі вдалося упіймати паліїв. Це троє жителів сусіднього міста Кам’янське, яким 19 і 20 років. У них знайшли пістолет, гранати та креслення зі схемами, як розташовані приміщення.

Чому вони намагалися спалити кав’ярню та крамницю, затримані не пояснюють і відмовляються давати свідчення.

Поліція розглядає чимало версій. Зокрема, помсту чи спробу змусити власників продати майно.

Паліям загрожує до 10 років за ґратами.

Новини України: затримали паліїв, що намагалися знищити кав'ярню та крамницю в Дніпрі

Нагадаємо, у Дніпрі, чоловік, якому вимкнули газ, для приготування їжі розпалив у квартирі багаття.

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