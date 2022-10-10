"З подивом почули, що ми не збиралися атакувати Росію" - Кулеба пояснив, чому важливе турне до Африки

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про важливість турне Африкою, де дивуються тезам, що Україна не збиралась атакувати Росію.

Про це він розповів в ефірі "1+1" в рамках телемарафону "Єдині новини".

Він додав, що Україна не приділяла достатньої уваги Африці, але для країни вона важлива, адже це не лише нові торгівельні партнери, але й ці країни будуть на боці України в питанні ізоляції Путіна. "Президент Зеленський почав регулярно говорити з лідерами африканських країн. І ось моє турне вперше в історії... Тому, можна говорити, що ми започаткували ренесанс україно-африканських відносин. Чому це важливо? Якщо ми говоримо про ізоляцію Путіна в світі, то це ж непросто ізоляція в Європі чи ізоляція в Північній Америці. Неможливо ізолювати його без Африки, Латинської Америки та Азії - з ними теж потрібно говорити. Підтримка наших резолюцій та ініціатив в ООН - теж потрібні голоси", - наголосив він.

Міністр закордонних справ окремо відзначив, що на континенті дуже багато російських наративів. "В одній з країн мені вперто навіть з подивом почули мою тезу про те, що ми не збиралися атакувати Росію. В деяких країнах вірять, що Росія напала на нас, бо Україна збиралася вступати в НАТО. Коли ти їм говориш: "Фінляндія майже вступила в НАТО і Росія на неї не нападає". Вони кажуть: "А, так - ми про це ніколи не думали, ми на це так не дивилися". Тобто, з ними потрібно говорити", - переконує Кулеба.

Намагається він і переконати лідерів африканських країн, що Росія не та, за кого себе видає. "Вони також нам говорять, що Росія їм допомагає. Я їх запитую: чим вона вам допомагає?. Немає й близько Росії в списку найбільших інвесторів Африки. Єдина велика інвестиція Росії в Африку - "вагнерівці". Переконаний, що ми переламаємо ситуацію на свою користь, але це займе певний час", - запевняє міністр.

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