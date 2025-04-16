Російський генерал скупив майже весь весь центр Полтави: подробиці гучного ексклюзивного розслідування

Російський генерал Капашин має багато майна у Полтаві / © ТСН

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Генерал хімічних військ Росії Валерій Капашин у Полтаві володіє десятками тисяч елітної нерухомості. Він збудував величезну бізнес імперію у Полтаві: готелі, ресторани та магазини — це лише маленька частина від того, що нажив окупант. Перші сім об’єктів у АРМА оцінили у майже сімсот мільйонів гривень. А це лише маленька частина від виявленого.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Полтаву скупив російський генерал! Куди не ткни пальцем - скрізь ЙОГО!

Який вигляд має маєток російського генерала у Полтаві

За високим парканом видніються декілька споруд із червоної цегли. Два житлові будинки, критий басейн та теплиці. На вході — співробітники різних правоохоронних органів. Вони тут, щоб оглянути заарештоване майно. Далі вже АРМА почне шукати нового управителя. Площа маєтку — приблизно тисяча квадратних метрів. У середині — помпезні інтер’єри та розкішні меблі. У головному будинку є окрема кальянна кімната з диваном у марокканському стилі. Та окреме приміщення з величезною колекцією холодної зброї. Крім шабель та ножів, є і золота гетьманська булава — пернач.

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Маєток Капашина / © ТСН

Стіни будинку прикрашені вирізками з газет у золотих рамках, а ще укази Путіна та Медведєва, теж у золотих рамках. Не важко здогадатися кому належить обійстя.

Вирізки із газет / © ТСН

Що відомо про російського генерала Капашина

Він російський генерал, герой Росії. Родом із-під Полтави. Звати його Валерій Капашин. До розвалу Союзу служив в Україні. Був ліквідатором аварії на ЧАЕС. Потім виїхав до Росії. Із середини дев’яностих і аж до минулого року він очолював «Федеральне управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї».

За офіційною інформацією, всю хімічну зброю в Росії знищили у вересні 2017 року. Але управління з її зберігання існує та отримує мільярди з бюджету.

Також за інформацією російських опозиційних ЗМІ — генерал Капашин один із розробників речовини «Новачок».

Валерій Капашин / © ТСН

«Він науковець. Як не дивно. При чому має понад сто праць пов’язаних із хімічною зброєю. І він все життя своє присвятив хімічній зброї», — каже Віктор Ягун.

Віктор Ягун — колишній співробітник Служби безпеки України. Хоч особисто ніколи не знайомився з генералом Капашиним, по роботі перетинались. Шістнадцять років тому російський генерал-бізнесмен організовував ряджених проросійських тітушок для заходів із нагоди 300-річчя Полтавської битви.

«Я активно працював, протидіяв в 2008- 2009 році. Протидіяв намаганням Росії використати 300-річчя Полтави проти нас. Я керував підрозділом, який називався Центр протидії інформаційному впливу. І ми проводили свої інформаційні операції в протидію російським», — каже Віктор Ягун.

Хоч росіяни і намагалися перетворити українську Полтаву на центр російського «побєдобесія». Але завдяки роботі оперативників СБУ, гучних провокацій уникнули.

«Вони хотіли якихось ряжених виставити, в петровській формі, а ми кажемо, нема питань, а ми тут запросили шведів, які хочуть покласти квіти до пам’ятника загиблим. Вони будуть в своїй, а ми будем в козацькій», — каже Віктор Ягун.

Як полтавські чиновники допомагали російському генералу

Іще тоді співробітники СБУ звернули увагу — полтавські чиновники фактично ігнорували приписи та звернення з Києва. Натомість із задоволенням долучалися до кремлівських активностей: відкриття пам’ятників, вуличні вистави, заклики до братерства.

«Цей генерал активно приймав участь в акціях відзначенню цієї дати і з нагоди цієї дати йому дали таке звання „почесний громадянин Полтави“, — каже Віктор Ягун.

Капашин матеріально підтримував усіх очільників Полтави. Особливо під час виборів, каже місцевий активіст Ігор Головатий. І кожен новообраний голова, а їх було лиш четверо, мали своєму російському спонсору віддячити.

І ця вдячність проявлялася переданням комунального майна у власність Копашину, його родині та наближеним до сім’ї бізнесменам. А тому майже вся центральна частина міста знаходиться у власності російського генерала.

У Капашина у власності майже весь центр Полтави

Що означає фраза майже «вся центральна частина міста» ТСН пояснюють в АРМА: «Наразі 11 оцінок, які вже відомі та які можна використовувати для оголошення конкурсу на відбір управителя, вони на загальну суму близько 680 млн грн. Це тільки початок. Йде постійна робота з оцінки решти майна Валерія Капашина та роботи спільно зі слідчими правоохоронними органами щодо пошуку та арешту іншого майна, який ще знаходиться в розшуку органами».

Власність Капашина / © ТСН

Екскурсію заарештованими активами, яким уже шукають управителя, ТСН проводить співробітник АРМА Станіслав Новаков. Перша точка — готельно-ресторанний комплекс «Лілея». Це «перлина» бізнес імперії Капашина. Майже три тисячі квадратів. Локація біля «білої альтанки» — одного із символів Полтави. Вартість двісті п’ятдесят чотири мільйони гривень.

Цей заклад регулярно вигравав тендери з харчування закордонних делегацій. Тобто, всі іноземці, яких приймав міський голова, або міськрада — харчувалися тільки в цьому ресторані.

Загалом у власності родини Капашиних — декілька таких комплексів. Офісний центр на вулиці Європейській — в АРМА оцінили в 233 мільйони гривень. Бізнес-центр на Європейській 21 — майже 200 мільйонів гривень. І Стрітинська, 36 — теж за майже 190 мільйонів гривень.

ТСН хотіла особисто поспілкуватися з колишньою дружиною Капашина.

«Їдемо до їхнього дому. Тут після візиту правоохоронців помітні зміни — будка охорони порожня. Навкруги тиша. Жодної ознаки життя. Пробую дзвонити в двері. Замість дзвінка — мелодія з радянських кінофільмів. Двері не відчиняють. Але за п’ять хвилин, після нашої спроби — приїздить червоний автомобіль. Із нього виходить чоловік. Представляється адвокатом власника будинків», — каже кореспондент ТСН Дмитро Святненко.

Він не заперечує, що власник військовий, проте заявляв, що він «не генерал російської армії».

Колишня дружина генерала Капашина, яка доглядає за майном, до ТСН так і не вийшла. Станом на зараз Агенству з розшуку і менеджменту активами передано понад 50 тисяч квадратних метрів нежитлової нерухомості, яка належить родині Капашиних, близько тисячі квадратних метрів житлової нерухомості та тисячі гектарів земельних ділянок.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Полтаву скупив російський генерал! Куди не ткни пальцем - скрізь ЙОГО!

Дата публікації 08:03, 16.04.25 Кількість переглядів 80 ТСН новини 7:00 16 квітня. Жахіття нічних вибухів в Одесі! Подовження воєнного стану!