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З повітря, на воді та у лісосмугах: правоохоронці продовжують слідчі дії неподалік місця обстрілу авто Шефіра

З повітря, на воді та у лісосмугах: правоохоронці продовжують слідчі дії неподалік місця обстрілу авто Шефіра

Фото Олександра Романюка/ТСН

Силовики певні, напад ретельно готували.

Увесь вчорашній вечір та сьогоднішній ранок правоохоронці продовжують слідчі дії неподалік місця обстрілу авто Сергія Шефіра.

Про те, що вдалося з'ясувати - 23 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

За словами силовиків, знайшли місце, де зловмисник чекав на машину. Із нього чудово проглядала як дорога, так і рух машини. Тому, певні, напад ретельно готували.

Також встановили і походження куль. Вони угорського виробництва, в Україні не використовуються. Тепер силовики перевіряють, хто і коли ввіз їх в Україну. Паралельно шукають, чи бува не викинув нападник зброю на прилеглих територіях.

Замах на Шефіра: правоохоронці знайшли місце, де зловмисник чекав на машину

Замах на Шефіра: правоохоронці знайшли місце, де зловмисник чекав на машину

Відучора в лісах працювала поліція на Нацгвардія, проводилося обстеження територій із дрона. Сьогодні ж із самого ранку слідчі перевіряли і прилеглі водойми. Їх у цьому районі декілька. Водолази із метошукачами обстежували дно.

Кажуть, пошуки триватимуть кілька днів. Чи вже щось знайшли - наразі не розголошують. 

Нагадаємо:

  • В автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра 22 вересня близько 10-ї години ранку неподалік від села Лісники стріляли невідомі 
  • У машину влучило понад десять куль, у результаті чого поранення отримав водій транспортного засобу.  
  • За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, слідство розглядає дві робочі версії: діяльність Шефіра як держдіяча і спроба дестабілізації в країні. 

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