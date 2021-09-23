З повітря, на воді та у лісосмугах: правоохоронці продовжують слідчі дії неподалік місця обстрілу авто Шефіра

Силовики певні, напад ретельно готували.
Увесь вчорашній вечір та сьогоднішній ранок правоохоронці продовжують слідчі дії неподалік місця обстрілу авто Сергія Шефіра.
Про те, що вдалося з'ясувати - 23 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
За словами силовиків, знайшли місце, де зловмисник чекав на машину. Із нього чудово проглядала як дорога, так і рух машини. Тому, певні, напад ретельно готували.
Також встановили і походження куль. Вони угорського виробництва, в Україні не використовуються. Тепер силовики перевіряють, хто і коли ввіз їх в Україну. Паралельно шукають, чи бува не викинув нападник зброю на прилеглих територіях.
Відучора в лісах працювала поліція на Нацгвардія, проводилося обстеження територій із дрона. Сьогодні ж із самого ранку слідчі перевіряли і прилеглі водойми. Їх у цьому районі декілька. Водолази із метошукачами обстежували дно.
Кажуть, пошуки триватимуть кілька днів. Чи вже щось знайшли - наразі не розголошують.
Нагадаємо:
- В автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра 22 вересня близько 10-ї години ранку неподалік від села Лісники стріляли невідомі .
- У машину влучило понад десять куль, у результаті чого поранення отримав водій транспортного засобу.
- За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, слідство розглядає дві робочі версії: діяльність Шефіра як держдіяча і спроба дестабілізації в країні.