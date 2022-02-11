З прапором до океану: як 32-річний українець проїхав на велосипеді пів Європи

З прапором до океану: як 32-річний українець проїхав на велосипеді пів Європи

У подорож чоловік вирушив торік у листопаді.

Через сім країн до океану - велосипедом і з прапором України: 32-річний Юрій Петрань з Хмельницької області повернувся до України. Ще у листопаді 2021-го чоловік навантажив двоколісний їжею і наметом, а потім самотужки рушив у подорож через пів Європи.

Як минула подорож - у сюжеті ТСН.Ранок за 11 лютого.

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На летовище "Борисполя" сів літак із Бергамо. У мандрівці, Юрій каже, від друзів трохи відвик. Там тільки він, телефон і велосипед. Його мандрівка почалася ще восени - з мрії. "Планував доїхати тільки до Словенії, якщо запустять до Європи. Я їхав абсолютно без вакцинації, без тестів. Потім увійшов в кураж і вирішив доїхати до океану", - розповів мандрівник.

Велосипедом проїхав майже п'ять тисяч кілометрів. До Португалії, де океан, сім країн. Із багажем каструль, їжі та наметом щодня долав до сотні кілометрів. Юрій інколи пробирався через багнюку, інколи - через кучугури. Ночував або в українців, які живуть у кожній з країн, або просто неба.

32-річний мандрівник проїхав на велосипеді пів Європи та повернувся до України

За три місяці витратив 1200 євро. Каже, що намагається подорожувати бюджетно. Найбільше коштів витратив на купівлю продуктів, трохи на екскурсії та хостели, бо ночував там, коли ночі були надто холодними.

Що буде далі? Юрій каже: "Без сумнівів - знову у подорож. Зараз додому. Побачити рідних. Буду планувати поїздку до екозитичних країн велосипедом".