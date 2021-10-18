З протитанкових гранатометів та важких кулеметів: на Донбасі окупанти обстрілюють українські позиції

Противник знає розташування наших бійниць, тому стріляє досить влучно.
На Світлодарській дузі російські окупанти кілька днів поспіль обстрілюють українські позиції з протитанкових гранатометів та важких кулеметів.
Про те, чим відповідають українські захисники - 18 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
На цій ділянці фронту війна про себе нагадує щодня. Ранкові "привіти" з окупованої території тут не рідкість. Особливо, після того, як у ворога на позиціях відбувається ротація.
Противник знає розташування наших бійниць, тому стріляє досить влучно, кажуть хлопці.
Але зухвалість окупантів мерщій згасає, щойно наші військові стають до зброї й відкривають вогонь у відповідь.
Кілька кілограмів "заспокійливого" заліза з важкого кулемета і, є певна гарантія, що тиша протримається до вечора.
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Автор: Руслан Ярмолюк