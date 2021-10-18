З протитанкових гранатометів та важких кулеметів: на Донбасі окупанти обстрілюють українські позиції

З протитанкових гранатометів та важких кулеметів: на Донбасі окупанти обстрілюють українські позиції

Противник знає розташування наших бійниць, тому стріляє досить влучно.

На Світлодарській дузі російські окупанти кілька днів поспіль обстрілюють українські позиції з протитанкових гранатометів та важких кулеметів.

Про те, чим відповідають українські захисники - 18 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

На цій ділянці фронту війна про себе нагадує щодня. Ранкові "привіти" з окупованої території тут не рідкість. Особливо, після того, як у ворога на позиціях відбувається ротація.

Противник знає розташування наших бійниць, тому стріляє досить влучно, кажуть хлопці.

Новини з фронту: на Світлодарській дузі окупанти кілька днів поспіль обстрілюють наші позиції

Але зухвалість окупантів мерщій згасає, щойно наші військові стають до зброї й відкривають вогонь у відповідь.

Кілька кілограмів "заспокійливого" заліза з важкого кулемета і, є певна гарантія, що тиша протримається до вечора.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Автор: Руслан Ярмолюк

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання