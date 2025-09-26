У Києві спалахнув скандал через ремонт бомбосховищ для дітей: що кажуть батьки та влада

© ТСН

Від початку року у Києві проводять масштабну програму ремонту найпростіших укриттів і побудови нових. У КМДА кажуть, створили 15 тисяч додаткових місць в укриттях. Натомість батьки нарікають. Вони не проти ремонту, але дивуються, чому їх не попередили. І не розуміють: чого ці укриття — не ремонтували під час канікул.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Олександра Романюка.

Поки їхні діти на уроці, батьки коло гімназії розповідають ТСН про укриття у ній. Точніше, його відсутність, адже нині там ремонт.



«Нам про це стало відомо фактично на старті навчального року. Завчасно нас ніхто не повідомляв», — кажуть вони.

До цього, кажуть, в школі було укриття, де діти могли навчатися. І куди спускались за лічені хвилини. Зауважень до нього не мали. Чому саме там розпочали ремонт — також не пояснили. Але нині учні вимушені йти в укриття у будинок неподалік. Печерський район столиці називають відносно спокійним. Але усі розуміють, що безпечних місць у місті не лишилося.

Дорога до укриття, кажуть батьки, навіть дорослим займає до 5 хвилин. На вході у двір з укриттям — паркан. І це теж їх бентежить. Двері до укриття зараз зачинені. Але місцеві мешканці кажуть, то й на краще.

«Протягом півтора року місцева влада була не в змозі вигнати безпритульних, які влаштували тут притон, вживали алкоголь, наркотики. Постійні сварки нічні», — кажуть вони.

Лише після того, як в укритті дозволили бути дітям, кажуть місцеві, там нарешті провели прибирання і дезінфекцію. Саме укриття замкнули для сторонніх осіб. Ключі є у мешканців та адміністрації школи.

Разом із батьками спускаємось в укриття. Воно відремонтоване, є вбиральня і вода, а також системи вентиляції. Але повітря усередині дуже важке, хоча у приміщенні менше десятка людей. А другого вересня, кажуть батьки, сюди привели майже дві сотні дітей.

Дехто, розповідають, просився на вулицю подихати, бо тривога тривала кілька годин. Малеча втомилась, бо не вистачало місць для сидіння і карематів.

І це ще сюди не приходили мешканці, які так само мають право перебувати в укритті під час тривоги.

Така ситуація із ремонтами у столиці не поодинока. Майже у кожному із районів наприкінці літа батьки дізнались, що в укриттях почалися роботи. Обурюються — чому це не можна було зробити під час канікул?

У КМДА із претензіями батьками погоджуються. Кажуть, тендер на ремонт весною, а ремонт улітку — ідеальна ситуація. Утім, так робити вдається не завжди. І через відсутність фінансування, і через всі формальні процедури.

Трапляються ситуації із безвідповідальними підрядниками, які або невчасно роблять роботи, або ж їх перероблюють, коли перевіряльники виявили порушення. Інколи, визнають у КМДА, претензії є і до керівників шкіл чи департаментів, або ж самого міста.

Наразі ж, кажуть, більшість ремонтів тривають в, так званих, найпростіших укриттях. Цього року — це 80 об’єктів. Десь роботи вже завершені. У деяких закладах, функціонує частина укриття, бо розмір дозволяє ремонтувати його поетапно. В школах деяких справді доводиться тимчасово переносити укриття в прилеглі будівлі. І це теж дозволено законом.

У ДСНС кажуть, щоквартально перевіряють і звітують МВС та Кабміну про укриття у закладах освіти. Адже із цього року існує адміністративна відповідальність і штрафи за порушення вимог до них. У деяких школах, підтверджують, до укриттів справді були зауваження. Адже є чіткі норми, яких треба дотримуватись.

У Міносвіти наголошують, вимоги посилили через те, що російські атаки стали більш масованими.

У той же час в КМДА визнають, ситуація, коли батьків вчасно не попереджають про те, що укриття не буде готове — не нормальна. Мовляв, керівництво районних департаментів освіти та директори точно знали, коли відбуватимуться ремонти.

Вони теж писали не одне звернення, визнають батьки гімназії на Печерську. І це дало свій результат. Укриття і його системи додатково проінспектувала ДСНС. Школа домовилася про іще одне додаткове укриття, аби діти мали більше простору. Місто ж попросило підрядника закінчити ремонт укриття не до 31 грудня, а до кінця жовтня. Щоправда, побачити роботи і їхній темп наочно — ТСН не змогла. Департамент освіти Печерського району заборонив знімати ремонт укриття із міркувань безпеки.

