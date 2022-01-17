З пуповиною і в брудних пелюшках: у Києві до "вікна життя" підкинули новонароджену дівчинку

З пуповиною і в брудних пелюшках: у Києві до "вікна життя" підкинули новонароджену дівчинку

Лікарі звертаютсья до жінок у складних життєвих умовах - зберегти життя і не кидати малюків напризволяще на смітниках чи закинутих будівлях.

До Київського міського центру перинатальної та репродуктивної медицини у "вікно життя" поклали немовля у брудних пелюшках. Попередньо, дитина здорова.

Про "вікно життя", яке завжди відкрите для новонароджених - 17 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Дівчинка - 55 сантиметрів зросту, важить три кілограми 850 грамів. Їй ще немає і доби.

Завідувачка інтенсивною терапією Олена Тетеріна розповідає, що дівчинку тримають в інтенсивній терапії про всяк випадок, бо невідомо, де її народила жінка, яка сьогодні вранці поклала немовля у "вікно життя".

"Вона була в старих, брудних пелюшках і навіть не була від'єднана від плаценти", - говорить вона.

Новини Києва: у вікно життя поклали 1-денне немовля у брудних пелюшках

Лікарі поки що називають дитину Юлею - так звати і медсестру, яка годує немовля.

Юля проведе у Київському центрі перинатальної та репродуктивної медицини кілька днів.

Ця дитина вже п'ята, яку поклали у це "вікно життя" за останні три роки. Як показує статистика, породіллі за цими малятами до пологового не повертаються.

Директор Центру репродуктивної та перинатальної медицини Вячеслав Камінський переконаний: "вікно життя" - це найкращий вихід, якщо жінка не має змоги залишити дитину з собою.

Нагадаємо:

На Закарпатті жінка зателефонувала до "швидкої" і повідомила, що знайшла новонароджену дитину в смітнику. Медики та поліція, що прибули на виклик, помітили, що жінка нервується, а в свідченнях плутається. Зрештою, зізналась - історію вигадала, аби приховати вагітність 16-річної доньки, бо боялася осуду сусідів.

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