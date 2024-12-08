З родин померлих деруть гроші і зливають дані: військовий розкрив деталі

Схема, за якою працюють деякі приватні ритуальні агентства, полягає в тому, що медики та поліція передають інформацію про смерть людини прямо до приватних компаній, які оперативно телефонують родичам.

Про це в інтерв’ю TSN.ua розповів Олександр Скорик на позивний “Онікс”. Він ветеран війни, пройшов "Азовсталь" і ворожий полон.

Він є заступником директора комунального підприємства “Спецкомбінат”, яке надає ритуальні послуги. Цю посаду створили, щоб військовими похованнями у Києві займався саме військовий.

За його словами, злив даних відбувається одразу після трагедії, і дані загиблого використовуються для того, щоб максимально “заробити” на горі людей. Пропозиції надходять швидко, а ціни залежать від того, наскільки приватні агентства оцінюють фінансовий стан родини.

“Злив персональних даних відбувається не тільки серед військових, він відбувається на загальному рівні. Від бабусі, яка померла своєю смертю умовно на Троєщині і закінчуючи дитиною, яка довготривалий період хворіла — все це, на жаль, зливається. Тому що цей ринок, як я вже казав, дуже агресивний, і він працює внаглу. Тому він і створив собі відповідну монополію. Те що не можуть робити законні представники влади, в приватному секторі це все дозволено”, — розповів Олександр Скорик.

Він каже, що злив персональних даних відбувається на самому першому рівні — коли людина телефонує в поліцію або в екстрену медичну допомогу і каже, що в неї сталася біда і помер родич.

“Відразу же ця інформація від рівня оперативного чергового, який прийняв цей дзвінок, передається. На жаргоні похоронщиків це називається сітка. Ця інформація потрапляє в сітку, вона кожен місяць має свою абонплату в залежності від району і від перспектив району і тому подібне. Ця інформація також йде від слідчо-оперативної групи, яка туди приїжджає, патрульної поліції, санітарів, які працюють в медичних закладах, реєстратур — все це йде в сітку”, — розповів Олександр Скорик.

За його словами, за кожний оформлений договір і кожного приведеного клієнта, людина, яка надала інформацію отримує в середньому від трьох-чотирьох до восьми тисяч гривень. В залежності від розміру чека на поховання.

Олександр Скорик / скриншот із відео TSN.ua

“Тому не треба дивуватися, коли трапляється горе в людей, і їм уже телефонують на мобільний, знають, де вони живуть, за якою адресою, як звертатися до даного абонента. Кажуть, що ми можемо допомогти, ми приїдемо, все зробимо, оформимо. Комунальне підприємство не має таких повноважень, тому приватний сектор сформував свою монополію. Саме тому що була відпущена правова складова і держава не намагалася якось врегулювати ринок ритуальної сфери від початку 90-х і по теперішній день”, — каже Олександр Скорик.

Це незаконно, але масових кримінальних справ щодо цього, за його словами, немає.

“Тому це буде працювати. На жаль, кожна санітарка, яка працює в якомусь відділені, завжди буде підходити до батьків і рекомендувати звернутися на поверх нижче до певних представників, які зроблять все дуже швидко, дуже якісно, ви не будете ні за що турбуватися — тому що це її кошти”, — розповів Олександр Скорик.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РИТУАЛЬНА МАФІЯ У КИЄВІ?! З родин померлих деруть гроші і зливають дані! Військовий розкрив деталі!

Читайте також: