Наслідки атаки на Запоріжжя / © ТСН

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Ворог продовжує нещадно закидати Запоріжжя керованими авіаційними бомбами (КАБами). Напередодні російські КАБи вбили цілу родину у приватному секторі. Ще троє людей потрапили до лікарні, серед них — 17-річний хлопець. Щонайменше з десяток обійсть зазнали сильних пошкоджень.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Дарʼї Назарової.

Росіяни атакували Запоріжжя: наслідки

Суцільне понівечене згарище замість затишного будинку, а сусідні людські обійстя в один момент перетворилися просто на купу цегляних руїн. Росіяни вкотре цинічно та цілеспрямовано атакували Запоріжжя важкими авіабомбами. Цей підступний удар забрав життя трьох людей — з-під завалів рятувальники дістали тіла членів однієї родини.

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Цегла за цеглою, під небезпечними завалами зруйнованого будинку бійці ДСНС годинами шукали його власників, сподіваючись на диво.

Світлана, постраждала від російської атаки мешканка району: «Ми в момент „прильоту“ були на роботі, раптово побачили по камері відеоспостереження, що трапилося, і одразу прибігли сюди. Загинули, на превеликий жаль, жінка та її донька… Зятя під цими брилами ще досі шукають. Люди вони були дуже добрі, хороші…».

Першими з-під завалів будівельного сміття рятувальники дістали тіла мами й доньки. Їхні рідні та близькі ні на хвилину не відходили від руїн, до останнього сподіваючись, що живим під уламками стін виявиться хоча б чоловік. Та дива, на жаль, не сталося — рятувальники дістали з-під цегли його тіло.

Порятунок у підвалах і потрощені вулиці

17-річний син загиблого подружжя наразі перебуває під наглядом медиків у лікарні з численними пораненнями. Доки одні підрозділи рятувальників обережно розбирали залишки його рідного будинку, інші вогнеборці поспіль гасили сусідній будинок пані Ніни. Сама жінка разом з чоловіком врятувалися лише тому, що вчасно встигли сховатися у підвалі.

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Ніна, постраждала від російської атаки мешканка будинку: «Чуємо раптово, як сильно бабахнуло, а ми в цей час саме в підвалі були. Чоловік одразу після першого вибуху хотів бігти нагору, я йому кричу: „Не ходи туди, зараз точно ще буде один ‚приліт! ‘“. Він однаково пішов дивитися — а наша хата вже щосили горить».

Спрацювало оповіщення: історія виживання пана Юрія

Гострими уламками російських авіабомб побило практично пів вулиці. Тут розташовані винятково приватні житлові будинки запоріжців і немає жодних військових обʼєктів. Місцеві мешканці кажуть, що останніми днями, зважаючи на постійні та непередбачувані обстріли, за перших звуків тривоги почали миттєво ховатися в укриттях.

Юрій, постраждалий від російської атаки містянин: «Я саме загнав машину на подвір’я, поставив її на заряджання, аж раптом чую характерний різкий звук „вжіііііі“. А буквально до цього на телефоні якраз з’явилося нове мобільне оповіщення про підвищену небезпеку. В цей момент мій собака залітає в двір — він у мене дуже сильно боїться вибухів — і кулею заскочив просто до хати. Я глянув у вікно — один потужний вибух, потім одразу другий вибух і за ними третій, якийсь такий слабенький».

Лише від цього одного жорстокого обстрілу в місті вщент потрощено щонайменше з десяток приватних будинків. І це на додаток до тих осель, які були вщент поруйновані ворогом напередодні. На місці «прильотів» продовжують працювати екстрені служби та комунальники.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ДИВА НЕ СТАЛОСЯ! З усієї родини ВИЖИВ ТІЛЬКИ СИН! Росіяни КАБом вбили ЦІЛУ СІМ’Ю!

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