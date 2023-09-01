"З Росією буде пов'язано ще багато роботи": Буданов про те, чим займеться ГУР після перемоги

Буданов припускає, що через певний час у Росії з'являться реваншистські настрої.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, яку концепцію будує ГУР на післявоєнний період і чим займатиметься після війни.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Це будуть нові виклики, нові ризики. Ну, перш за все, ми маємо розуміти, що після перемоги України в якомусь видозміненому вигляді, все ж таки частинка від Російської Федерації залишиться поряд з нами", – каже керіник ГУР.

Буданов припускає, що навіть після перемоги України через певний час у Росії з'являться реваншистські настрої.

"Тому з Росією буде пов'язано ще багато роботи. Ну окрім того, в світі завжди знайдеться чим зайнятись це і боротьба зі світовим тероризмом. Проявом насильства, рятуванням наших громадян та і в принципі впливом України в світі", – підсумував він.

Раніше Кирило Буданов розповів, чи є сенс мирних переговорів з Росією.

Також він прокоментував "повільний контрнаступ" і запевнив, що українські війська рухаються вперед.

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