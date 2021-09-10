З рота йшла піна: понад 90 вихованців школи-садка у Хмельницькому мали ознаки харчового отруєння

Медики поки не визначили, що стало причиною масового захворювання — вірус чи інфекція.

У школі-садку №1 у місті Хмельницькому оголосили карантин через масове захворювання вихованців. На гарячку та нудоту поскаржилися понад 90 учнів цього закладу, 16 з яких довелося госпіталізувати. Попередня причина - гостра кишкова інфекція. Втім медики не відкидають, що спричинити хворобу міг якийсь вірус. Під час обстеження у трьох школярів виявили COVID-19.

Про це йдеться 10 вересня в сюжеті ТСН.19:30.

Директорка хмельницького НВК №1 Оксана Романів, демонструючи відчищені до блиску плити і посуд на кухні навчального закладу, запевняє, що діти не могли тут отруїтися. Каже, продукти, з яких готували страви для вихованців, були свіжими.

“Захворіли також діти, які не харчуються в навчальному закладі, захворіли батьки дітей, дідусі і бабусі, тому сказати, що це було отруєння в школі - не можна”, - зауважує вона.

Проте одна з тутешніх учениць, 7-річна Ліза пригадує, що їй стало недобре саме після обіду в шкільній їдальні. Розповідає, що їла рис і рибні котлети, які їй здалися смачними.

Коли у дівчинки підвищилася температура, з’явилася нудота та біль в животі, її мама одразу звернулася до лікарів. Тим часом у класному чаті почали з’являтися численні повідомлення про недугу в інших дітей.

Тепер в одній палаті лікарні із Лізою перебуває її однокласниця Катя. Вона теж потрапила сюди після обіду в шкільній їдальні, хоча їла зовсім інші страви. Її мама розповідає, що дівчинка поскаржилася на біль в животі, а потім почалася нудота із судомами, з рота буквально йшла піна.

Наразі за медичною допомогою звернулося понад 90 школярів, 16 з них потрапили до інфекційного відділення лікарні. У трьох з них виявили коронавірусну інфекцію, у всіх інших — підозрюють кишковий грип.

“Прояви кишкової інфекції, сальмонельозу чи дизентерії не схожі. Зрештою, ми би вже мали результат аналізів. На мою думку, це якийсь вірус”, - розповідає лікарка-інфекціоністка Хмельницької інфекційної лікарні Оксана Строжук.

Точніше сказати, що саме стало причиною інфекції, медики зможуть після завершення всіх аналізів. Як розповів в.о. директора Хмельницького центру контролю та профілактики хвороб Микола Кабрикевич, на це потрібно ще 3-5 днів. Збудника шукають не тільки у продуктах. До речі, ознаки отруєнні мали лише школярі, а вихованці садочка, які харчують в цій же їдальні - здорові.

За словами першого заступника начальника управління Держпродспоживслужби в Хмельницької області Миколи Габрикевича, свідчення дітей дуже відрізняються щодо страв, які вони їли.

Тим часом батьки намагаються з’ясувати, чи буде хтось відшкодовувати витрати на лікування дітей, багато з яких опинилися у приватних клініках.

Розслідувати ймовірне порушення санітарних правил і норм взялася також поліція. Заклад, де навчається 800 дітей, перебуватиме на карантині щонайменше до 22 вересня.

Новини України: у хмельницькій школі через отруєння злягли одразу 90 учнів

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання