З руки чоловіка витягнули 15-сантиметрового гельмінта: до України дісталась небезпечна хвороба

Медики показали гельмінта / © ТСН

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15-сантиметрового гельмінта витягли із руки пацієнта медики Долинської лікарні на Прикарпатті. З ним чоловік проходив майже півроку. На гульку, що з’явилась на руці, особливої уваги не звертав. А виявилось, що це дирофіляріоз — для наших широт хвороба рідкісна. Утім у зв’язку з активною міграцією людей та глобальним потеплінням — з’явилась вже й в Україні. Торік діагноз підтвердився у 32 пацієнтів.

про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Алли Пасс.

36-річний чоловік звернувся до медиків зі скаргою на дивну гульку на передпліччі. Казав: вона з’явилася з пів року тому. За цей час не тільки росла, але й рухалася в різні боки.

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«Шкіра над вузликом червоніла, більше свербежу. Потім це все проходило. Вузлик з’являлвся, але він був достатньо спокійний, як прищик спочатку, але протягом пів року він ставав все більшим і більшим», — каже лікарка-інфекціоністка Долинської багатопрофільної лікарні Віталія Кєпша.

Гельмінт / © ТСН

Здивовані лікарі направили пацієнта на УЗД. Там одразу звернули увагу на дивну структуру утворення. Й одразу запідозрили — це гельмінт.

«Даний паразит не дуже хотів рухатися. Ми довго тримали датчик над ним, хотіли побачити характерний красивий рух, щоб впевнено сказати, що це справді він. У ньому цього не було, але ця нитковидна структура дуже була характерна», — каже лікарка з ультразвукової діагностики Долинської багатопрофільної лікарні Христина Польовчук.

Про дирофіляріоз — зараження людини гельмінтом через укус комара, який у свою чергу заразився від домашньої тварини — у Долинській лікарні хіба у підручниках читали. Хвороба не те, що для регіону — всієї України нова. Родом вона з Африканського континенту. Але впродовж останніх 20-ти років її діагностують дедалі частіше.

Порадившись з науковцями медуніверситету, долинські лікарі запропонували зараженому пацієнту операцію, як єдиний порятунок. Відверто попередили — досвіду таких втручань не мають. Але чоловік погодився. Гельмінта видаляли під місцевою анестезією. Процедура тривала 8 хвилин.

Людина, заражена дирофіляріозом, для інших не заразна, кажуть медики. Цьому чоловікові ще пощастило — гельмінт жив у нього під шкірою, тож його було легше виявити. Гірше, коли паразити проникають до внутрішніх органів — легень, черевної порожнини та навіть суглобів та очей. Специфічної профілактики не існує, хіба що захищатися від укусів комарів. І за незвичних симптомів звертатись до лікаря.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Гуля РУХАЛАСЯ! З чоловіка дістали 15 см ГЕЛЬМІНТА — СТРАШНА хвороба дісталась України