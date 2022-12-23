"Від січня - нова мобілізація": експерт про те, чому пропагандисти "смакують" вимкнення світла в Україні

Після того, як в Україні почали масово вимикати світло та почастішали повітряні тривоги, пропагандистські ЗМІ Росії почали приділяти особливу увагу таким фактам.

За оцінкою українських експертів, саме новини про знеструмлений Київ та інші міста, по яких б’ють ракетами окупанти, зайняли вагому долю в стрічці пропагандистських рупорів. Дійшло до того, що пропагандисти стали публікувати значно менше новин про Росію, замінюючи їх на українські. На думку фахівців, насправді у такого явища є одна головна ціль.

Про неї експерти розповіли в коментарі для ТСН.ua.

"Насправді 2\3 новин пропагандистських медіа, а іноді навіть більше, стосуються України, - каже військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов. - Для чого це робиться – Путіну потрібен привід сказати, мовляв, дивіться, у нас стабільна ситуація, а в Україні все погано, немає світла, води, працюючої каналізації, інтернет-зв’язку, тепла. Мовляв, дивіться, що може статись. Звичайно, вся ця інформаційна істерія підтримується для того, щоб забезпечувати мобілізаційні заходи. Путін казав, що часткова мобілізація завершена, але це ж брехня. Вона відбувається в прихованому форматі. Я думаю, що від середини січня почнеться нова хвиля, тому що «чмобіки» закінчуються так само, як до того закінчувалась російська регулярна армія. Путін має асоціюватись у російського середовища з перемогами. Здобутків на фронті немає, втрати – шалені. Тому Путін здійснює ракетний терор з двома цілями – створити хаос в Україні та для того, щоб мати можливість звітувати бодай хоч про будь-які перемоги та здобутки.

Ще один військовий експерт, Петро Черник, каже, що саме новини про важку ситуацію в Україні – привід для смакування у Росії. "У них (росіян – Ред.) на цю хвилину є консолідований шизофренічний нацизм найвищого гатунку. Вони перебувають у своїй викривленій реальності, при цьому вона, ця реальність, носить ознаки класичного кримінального мислення, - впевнений експерт. - Коли бандити не можуть відібрати крамничку, то що вони роблять? Вони палять її та смакують через це. Такий у них менталітет. Вони розуміють, що класичними методами ведення війни, армія на армію, нічого вдіяти не можуть. Вони дивляться на нас як на якусь недоразвинуту націю, расу. В їхньому розумінні, ми всі – нацисти, бандити. Якщо так, то з бандитами по іншому не можно, тому вони і смакують через це нищення".

Вимкнення світла в Україні: що відомо

Ситуація в енергосистемі України залишається складною, але "Укренерго" хоче покращити ситуацію.

У центральному регіоні, в тому числі і в Києві, через значні пошкодження енергетичної інфраструктури застосовані більш суттєві обмеження, ніж зазвичай.

Про це у повідомленні у соціальній мережі Facebook днями інформувала НЕК "Укренерго".

Проблеми зі світлом в Україні можуть тривати мінімум пів року. Про це заявив експерт з ЖКП та голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Через те, що атаки РФ стають складнішими, на відновлення системи електропостачання потрібно більше часу.

Читайте також: