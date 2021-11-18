З сім'ї у Вінницькій області, де вчаділи батьки і 4 дітей, вцілів лише найстарший син

Юнак не ночував вдома, а залишився у бабусі

У приватному будинку в Мар’янівці Вінницької області мертвими знайшли двох дорослих та чотирьох дітей. Попередня причина загибелі - отруєння продуктами горіння.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Від ранку тут працювали слідчі та криміналісти. І ось буквально щойно тіла винесли з хати. Рідних мертвими знайшов найстаріший син - 14 річний Ігор. Він не ночував вдома, був у бабусі, це і врятувало його.

"Він ночував у бабусі, вона окремо живе, вона його відправила, щоб йшов до школи, він прийшов назад. Каже, що матір з батьком сплять… А та: "Як сплять? Така пора", -переказує ситуацію родичка Світлана.

«Він каже: «Ба там все чорно». Я відра кинула, бігом побігла», - розповідає бабуся хлопця.

В оселі сліди горіння, але відкритого вогню не було, пожежа не спалахнула. За попередніми висновками експертизи, задимівся подовжувач від холодильника, а відповідно від нього почали тліти речі. І дорослі і діти в цей час міцно спали і померли вочевидь уві сні. Наймовірніше, кажуть фахівці, родина отруїлася продуктами горіння, тобто токсичним димом.

У приватному будинку в Мар'янівці мертвими знайшли двох дорослих та чотирьох дітей

«Там утворилася велика кількість диму, тому щоб щось згоріло, не можна сказати, це кіптява і цей отруйний дим спричинив загибель людей, попередньо», - розповідають рятувальники.

44-річний чоловік та його 34-річна дружина ніде не працювали, але тримали багато худоби, за рахунок цього і жили, кажуть у сільраді. Родина благодійна, на обліку соціальних служб не стояли. Виховували трьох дівчаток і двох хлопців. Найменшій Вікторії було всього 6 років.

Ховатимуть родину завтра. 14-річний хлопчик, який залишився в живих, житиме поки з бабусею.

Читайте також:

Смерть чотирьох маленьких дітей на Хмельниччині: стали відомі деталі жахливої пожежі

У Канаді на парковці згоріли одразу сотня машин

Смертельна пожежа в будинку для літніх людей у Дніпрі: підозрюваним обиратимуть запобіжний захід