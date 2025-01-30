З Сочі до Москви через Луганськ: над Україною знову помітили пасажирські літаки

У небі над Україною продовжують фіксувати пасажирські літаки, які начебто пролітають у закритому повітряному просторі України.

Бізнес-клас над Львовом

20 січня Flightradar24 зафіксував проліт пасажирського літака бізнес-класу Bombardier Challenger 604, який вилетів з Молдови і перетнувши закритий повітряний простір України нібито був помічений над Львовом. Судячи по маршруту польоту, літак підвищеної комфортабельності міг далі полетіти у бік Польщі.

Зі Стамбулу через Волинь

Також за даними Flightradar, 20 січня,пасажирський літак рейсом Стамбул-Москва був помічений над Волинською областю. Він рухався у напрямку Білорусі, але при цьому залетів у закритий український повітряний простір пролетівши вздовж кордону над містами та селами Волині.

З Сочі через Луганськ

А вже під вечір, 29 січня, пасажирський літак рейсу Сочі-Москва пролетів над частиною Донецької та Луганської областей, поруч з окупованим росіянами Луганськом. Авіалайнер судячи по маршруту польоту попрямував далі до Москви.

Російський цивільний літак пролетів над містом Луганськ / Flightradar24

Спотворені координати та неточності

Раніше ТСН.ua повідомляв, що через роботу засобів РЕБ транспондери пасажирських літаків, які пролітають поряд з нашими кордонами, дають спотворені координати про своє місцеперебування.

Саме тому на Flightradar періодично з’являється інформація, що в наш повітряний простір начебто залетів російський чи білоруський авіалайнер.

Фахівці авіаційної галузі наголошують, що загальнодоступні онлайн-додатки для відстеження польотів використовують різноманітні технології, але їх точність не завжди відповідає дійсності.

Раніше ТСН.ua розповідав, що над Україною знову помітили пасажирський літак з РФ: що сталося.

Блискавка влучила просто в літак, який готувався до зльоту в аеропорту бразильського Сан-Паулу

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