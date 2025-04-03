З ТЦК чоловіка привезли на полігон, але там його відмовились прийняти: що він зробив

Мобілізація в Україні

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У Тернопільській області до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Кременецького районного суду Тернопільської області.

За даними суду, у липні 2024 року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Він отримав повістку, проте ухилився від служби в армії.

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На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він заявив, що «отримавши повістку, разом із працівниками ТЦК, їздив на полігон, однак командир відмовився його прийняти, так як його почало трясти. Повернувшись до дому більше він нікуди не ходив».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жителя Тернопільщини винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 1 року іспитового терміну.

Нагадаємо, у Закарпатській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.

Дата публікації 14:28, 27.09.24 Кількість переглядів 62 Новини ТСН 14:00 27 вересня. Російський шахед у Румунії й атака на російські сервери