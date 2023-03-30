Рейси Київ - Москва: сотні українців щотижня їздять автобусами до Росії (фото)

Попри закритий кордон з Росією пасажирське сполучення з державою-агресоркою фактично відкрите. Автобуси з Києва, Львова, Дніпра та інших обласних центрів України кілька разів на тиждень відправляються до Москви і назад.

Знайти автобус до Росії легко. Якщо в пошуковику варіантів немає, то повно їх у соціальних Мережах. Як з'ясував ТСН.ua, коштує таке задоволення від 250 до 350 доларів залежно від перевізника (9,2 – 13 тисяч гривень).

Поїхати до столиці Росії дешевше зі Львова. За поїздку з Києва або Дніпра доведеться заплатити десь на 20 доларів більше. Хоча найдешевший варіант, який ми знайшли — саме з Києва.

Схема проста: Україна — Польща — Росія

Ніякої складної схеми в перевізників немає: пасажир сідає в Україні на автобус, який прямує до Польщі, а вже у Варшаві пересідає на прямий рейс до Москви. Їде він через Литву та Латвію.

Перевізники оминають заборону через європейські країни / Фото: ТСН.ua

"Тільки з Києва та Львова, дівчино. 250 доларів. Купувати нічого не треба. Приїжджаєте вівторок-субота до Києва на залізничний вокзал, біля Макдональдса, до двох годин. І ми вас забираємо на мікроавтобусі. Буде одна пересадка в Варшаві", — розповів ТСН.ua перевізник Михайло і запропонував переконатися, що автобус комфортабельний у своєму чаті з "клієнтами". Їх там майже 2,5 тисячі. Більшість передають через чоловіка посилки, інші їздять до Росії і назад.

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"Буде два автобуси. Один Дніпро — Варшава, другий Варшава — Москва. Виїзди з автовокзалу у вівторок та суботу. Треба тільки закордонний біометричний паспорт. Їхати понад дві доби", — розповів ТСН.ua представник іншого перевізника на ім'я Сергій.

Тільки з Києва до Москви їздять десятки людей на тиждень

На питання, чи не буде проблем при перетині кордону, один чоловік дивується. "Чого вони мають бути, якщо автобус їде до Варшави? З Варшави інший буде", — каже він.

Другий перевізник запевняє, що проблем із поїздками до Росії зовсім немає: "Сонечко, нічого немає. Вчора їхало 20 людей (до Москви — ред.), звідти 24 їхало. Начебто все добре, слава Богу".

Для того, щоб забронювати квиток платити нічого не треба. Гроші за проїзд беруть у Варшаві або після перетину російського кордону. Деякі просять фото закордонного паспорта.

"Прізвище, ім'я та номер телефону українського. Паспорт не треба. І точно, на яке число ви хочете. Вівторок чи субота", — додав Михайло, який пропонує поїхати до Москви з Києва.

Про популярність таких рейсів свідчить їх регулярність та розмаїття варіантів. У коментарях до публікацій перевізників у Facebook українці цікавляться рейсами та цінами.

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Покарати "бізнесменів" неможливо

Незважаючи на сумнівні напрямки, притягнути до відповідальності таких "бізнесменів" неможливо, прокоментував для ТСН.ua адвокат Ростислав Кравець. Справа в тому, яким чином побудована схема — єдиного перевізника, який забезпечує транспортування пасажирів чи вантажу з України до Росії, немає.

"І звинувачувати в колабораційній діяльності, підриві національної економіки чи невиконанні рішення Ради національної безпеки та оборони України також буде вкрай важко, тому що це різні особи та юридично один з іншим жодним чином не пов'язані", — пояснив Кравець.

Адвокат нагадав, що подібна схема працювала після заборони регулярного авіасполучення з Росією в 2015 році.

"Всі летіли до Мінська, пересаджувалися в інші літаки та летіли до Москви. Нікого за це до відповідальності не притягали і притягнути неможливо. Фактично нічого незаконного в цій схемі немає. Немає єдиного перевізника", — додав Кравець.

Зазначимо, що такий перевізник в Україні не один, і всі вони мають приблизно по два рейси на тиждень. Тому можна говорити про сотні українців, які перетинають кордон країни-агресорки лише впродовж семи днів. Поки в Україні щодня помирають військові та цивільні через російську агресію, "бізнесмени" заробляють гроші на поїздках до Росії, а віддають їм ці кошти самі ж українці.

Фото з Мережі

Фото з Мережі

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